Примера. Реал Сосьедад - Хетафе 4:3. День славы Браиса Мендеса

Этот матч из тех, которые любят все нейтральные болельщики - с кучей голов, фолов и интриги.

"Ла Реал" намного класснее "Хетафе", но после полуторачасовой осады ворот "Интера" в ЛЧ (1:1) баски решили провести ротацию, и это их едва не погубило.

Под конец второго тайма "Хетафе" забил два подряд гола - Аленья замкнул навес, а Майораль реализовал пенальти, который сам и заработал. Без преувеличения, все для хозяев висело на волоске.

57 - Four of @GetafeCFen´s seven goals this season in #LaLiga have been headed (57. 1%), the second highest proportion in the Top 5 European Leagues after @fcunion (77. 7%). Aerial. pic.twitter.com/wQf2QhSa0O