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Примера. Реал Сосьедад - Хетафе 4:3. День славы Браиса Мендеса

Испания
(1 голосов)

Не матч, а баскские горки

Примера. Реал Сосьедад - Хетафе 4:3. День славы Браиса Мендеса

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Этот матч из тех, которые любят все нейтральные болельщики - с кучей голов, фолов и интриги.

"Ла Реал" намного класснее "Хетафе", но после полуторачасовой осады ворот "Интера" в ЛЧ (1:1) баски решили провести ротацию, и это их едва не погубило.

Под конец второго тайма "Хетафе" забил два подряд гола - Аленья замкнул навес, а Майораль реализовал пенальти, который сам и заработал. Без преувеличения, все для хозяев висело на волоске.

Пришлось тренеру "Сосьедада" Иманолю Альгуасилю в срочном порядке выпускать на поле основу - Субименди, Мерино, Оярсабаля. Но результат сделали даже не они. Браис Мендес - вот кто сегодня был в ударе.

Именно он на старте матче после эффектного прохода отдал на гол Кубо.

Во втором тайме баск не успокоился и сперва заработал пенальти для Оярсабаля, а затем забил сам, воспользовавшись ошибкой Сории на выходе.

Вообще Браис - не новое в Ла Лиге лицо, он даже в сборную Испании вызывался. Тем не менее, это, пожалуй, его лучший матч в карьере, и благодаря ему "Реал Сосьедад" выстоял в непростой концовке и с 9 очками поднялся в ТОП-7. У "Хетафе" - 7 баллов, он чуть ниже.

6-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Хетафе" - 4:3

Голы: Кубо, 2, Оярсабаль, 61 (с пенальти), 88, Браис Мендес, 67 - Аленья, 39, Майораль, 45+4 (с пенальти), Латаса, 90+1

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия (Пачеко, 83), Ле Норман, Муньос - Браис Мендес, Урко Гонсалес (Субименди, 58), Турьентес (Мерино, 58), Барренечеа (Шо, 69) - Кубо, Садик (Оярсабаль, 58)

"Хетафе": Сория - Суарес, Митрович, Альдерете, Рико - Кармона (Арамбарри, 68), Даконам (Гринвуд, 68), Максимович, Аленья (Лосано, 78) - Мата (Оскар, 78), Майораль (Латаса, 46)

Предупреждения: Браис Мендес, 45+1, Муньос, 45+3, Ремиро, 45+3 - Рико, 19, Суарес, 49

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В статье: Реал Сосьедад (Сан-Себастьян) Хетафе
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