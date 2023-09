Примера. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Сливочные беззубы, Мората - беспощаден

Больше месяца "Реал" штамповал минимальные победы, не показывая топового футбола, но в дерби этот фокус не прошел.

Все просто - "Атлетико" оказался слишком заряженным и сильным. Вдобавок у Диего Симеоне был рабочий план уничтожения мадридских флангов.

Уже на 4-й минуте Самуэл Лино удобно подал на Морату, и тот без помех головой поразил угол ворот.

Прошло неполных четверть часа - и "Атлетико" повторил фокус, только с левого фланга навешивал Сауль, а забивал головой Гризманн.

Лишь при счете 0:2 "Реал" постепенно проснулся. Пошли скорости, давление, прессинг на чужой половине. Анчелотти прогадал, оставив в запасе Хоселу, но и без него Кроос один мяч отыграл, хлестко пальнув из-за пределов штрафной.

300 -This is the 300th Saul Niguez appearance in LaLiga (266 for Atletico de Madrid), - against Real Madrid, he has provided 2+ assists in a same game in the competition for the first time. Premiere. pic.twitter.com/k5qtGC2S8f