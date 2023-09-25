Примера. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Сливочные беззубы, Мората - беспощаден

Больше месяца "Реал" штамповал минимальные победы, не показывая топового футбола, но в дерби этот фокус не прошел.

Все просто - "Атлетико" оказался слишком заряженным и сильным. Вдобавок у Диего Симеоне был рабочий план уничтожения мадридских флангов.

Уже на 4-й минуте Самуэл Лино удобно подал на Морату, и тот без помех головой поразил угол ворот.

Прошло неполных четверть часа - и "Атлетико" повторил фокус, только с левого фланга навешивал Сауль, а забивал головой Гризманн.

Лишь при счете 0:2 "Реал" постепенно проснулся. Пошли скорости, давление, прессинг на чужой половине. Анчелотти прогадал, оставив в запасе Хоселу, но и без него Кроос один мяч отыграл, хлестко пальнув из-за пределов штрафной.

300 -This is the 300th Saul Niguez appearance in LaLiga (266 for Atletico de Madrid), - against Real Madrid, he has provided 2+ assists in a same game in the competition for the first time. Premiere. pic.twitter.com/k5qtGC2S8f — OptaJose (@OptaJose) September 24, 2023

Мог ли "Реал" претендовать на 2:2? Спорный вопрос. Камавинга забил, но у Рюдигера перед этим был явный офсайд. В остальном "Атлетико" держался, как в лучшие годы, за счет сумасшедшей самоотдачи и качеству отдельных разрушителей, вроде Коке и Хименеса.

Ну, а затем был перерыв, после которого "Атлетико" моментально забил третий. Вы будете смеяться, но снова левый фланг, снова Сауль, снова навес и Мората. 3:1!

Анчелотти не выдержал и вскоре убрал с поля Васкеса, отвечавшего за фланг. А еще заменил Камавингу, Франа, Модрича… Но ничто не помогло. Во втором тайме "Атлетико" игралось даже легче, чем до перерыва; "Реал" вообще ничего не создавал. Нет Винисиуса - нет атаки, а Беллингем без помощи рикошетов незаметен - это главное по "Сливочным". Ну, а "Атлетико" просто хвалим. Пусть раньше были 7:0 с "Райо", но именно сегодня команда Диего Симеоне провела свой самый качественный матч за много месяцев.

8 - Real Madrid coach Carlo Ancelotti has suffered eight defeats against Diego Pablo Simeone in all competitions (G21 W8 D5). Only against Luciano Spalletti (11) has he lost more games in his entire managerial elite career. Talisman. pic.twitter.com/Qulo600f9i — OptaJose (@OptaJose) September 24, 2023

В таблице у нее после этого 10 очков и матч в запасе - это зона ЛЕ. У "Реала" - 15 баллов. На вершине Ла Лиги теперь каталонцы - "Барса" и "Жирона".

6-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35

"Атлетико": Облак - Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Самуэл Лино (Галан, 87) - Льоренте, Коке (Витсель, 46), Сауль - Гризманн, Мората (Депай, 82)

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес (Менди, 57), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 57) - Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Камавинга (Чуамени, 57) - Модрич (Хоселу, 46) - Беллингем, Родриго

Предупреждения: Хименес, 45+1 - Модрич, 45, Менди, 67, Беллингем, 90+4