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Примера. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Сливочные беззубы, Мората - беспощаден

Испания
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Дерби оправдало все ожидания

Примера. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Сливочные беззубы, Мората - беспощаден

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: David S. Bustamante/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Больше месяца "Реал" штамповал минимальные победы, не показывая топового футбола, но в дерби этот фокус не прошел.

Все просто - "Атлетико" оказался слишком заряженным и сильным. Вдобавок у Диего Симеоне был рабочий план уничтожения мадридских флангов.

Уже на 4-й минуте Самуэл Лино удобно подал на Морату, и тот без помех головой поразил угол ворот.

Прошло неполных четверть часа - и "Атлетико" повторил фокус, только с левого фланга навешивал Сауль, а забивал головой Гризманн.

Лишь при счете 0:2 "Реал" постепенно проснулся. Пошли скорости, давление, прессинг на чужой половине. Анчелотти прогадал, оставив в запасе Хоселу, но и без него Кроос один мяч отыграл, хлестко пальнув из-за пределов штрафной.

Мог ли "Реал" претендовать на 2:2? Спорный вопрос. Камавинга забил, но у Рюдигера перед этим был явный офсайд. В остальном "Атлетико" держался, как в лучшие годы, за счет сумасшедшей самоотдачи и качеству отдельных разрушителей, вроде Коке и Хименеса.

Ну, а затем был перерыв, после которого "Атлетико" моментально забил третий. Вы будете смеяться, но снова левый фланг, снова Сауль, снова навес и Мората. 3:1!

Анчелотти не выдержал и вскоре убрал с поля Васкеса, отвечавшего за фланг. А еще заменил Камавингу, Франа, Модрича… Но ничто не помогло. Во втором тайме "Атлетико" игралось даже легче, чем до перерыва; "Реал" вообще ничего не создавал. Нет Винисиуса - нет атаки, а Беллингем без помощи рикошетов незаметен - это главное по "Сливочным". Ну, а "Атлетико" просто хвалим. Пусть раньше были 7:0 с "Райо", но именно сегодня команда Диего Симеоне провела свой самый качественный матч за много месяцев.

В таблице у нее после этого 10 очков и матч в запасе - это зона ЛЕ. У "Реала" - 15 баллов. На вершине Ла Лиги теперь каталонцы - "Барса" и "Жирона".

6-й тур Примеры. Мадрид. "Сивитас Метрополитано"

"Атлетико" - "Реал Мадрид" - 3:1

Голы: Мората, 4, 46, Гризманн, 18 - Кроос, 35

"Атлетико": Облак - Молина (Аспиликуэта, 65), Савич, Хименес (Корреа, 86), Эрмосо, Самуэл Лино (Галан, 87) - Льоренте, Коке (Витсель, 46), Сауль - Гризманн, Мората (Депай, 82)

"Реал Мадрид": Кепа - Васкес (Менди, 57), Рюдигер, Алаба, Фран Гарсия (Начо, 57) - Вальверде, Кроос (Браим Диас, 70), Камавинга (Чуамени, 57) - Модрич (Хоселу, 46) - Беллингем, Родриго

Предупреждения: Хименес, 45+1 - Модрич, 45, Менди, 67, Беллингем, 90+4

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
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Комментарии (38)
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oda1979 (Запорожье)
25.09.2023 в 01:25
Шото шлемазлы каталонские разбулькались.. игру проиграл Карло начудив с составом. Атлетико фланги просто разорвал. Да и Алаба слабо сыграл.,А ктотсегодня должен был забивать вообще осталось загадкой
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0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 01:32
Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+1
0
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 01:41
oda1979 (Запорожье) 24.09.2023 в 08:43Уверенная победа чемпиона клуба Реал Мадрид!
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0
0
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Campеón
25.09.2023 в 01:11
Зіграли фігово, але не біда. чемпіонат довгий. русняві ждуни бачу в екстазі від невдачі Реала та обстрілу Одеси. які ж ви мразі
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-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 01:24
А Одессу ты в чьем комментарии увидел. Бросай курить, а то еще не такое покажется. Visca el Barça! Visca Catalunya!
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0
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 01:39
И вообще прекращай лицемерить и изображать самого страждущего. Война, это горе всего украинского народа и не только, а ты не используй это для своих мерзких дел, а именно,чтобы оскорблять других людей. Adiоs bebе
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0
0
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:56
Прям трагедия в стане мадри@асов, всё горит, всё взрывается, все кричат, орут, куда-то бегут... Один только Витёк спокойно сидит у себя в подвале и смотрит хоккей.
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0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 01:27
Не до хоккея ему. После тяжелого рабочего дня траву курит и горюет
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0
0
Грязный Гаррик (C)
25.09.2023 в 00:42
Ненавижу реал!!!Рад за Атлетико
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+1
-2
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:48
Ловлю на слове, Шмарик, и ставлю авансом плюс.
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2023 в 00:42
а я чего-то был уверен, что индейцы размажут маргарин - так и получилось
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0
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:47
Я тоже за 5 минут до конца был уверен.
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+1
0
TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2023 в 00:48
не, де-то минут за 125, как начал трансляцию искать
+1
0
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:37
Ну давайте вылазьте уже, мадри@асы позорные, хватит хоккей смотреть.
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+1
0
denis_m
25.09.2023 в 00:22
Слабка гра у захисті та й у нападі.Атлетіко заслужено переміг.Кепа не виручив, можливо треба знов давати шанс нашому ЛунінуЗа тиждень зіграли 3 матчі,і всі з командами-учасниками ЛЧ,притому з 2 автобусами,не відкидаємо і втому.Якщо не зроблять висновків,то будуть як і Барса в цьому сезоні без трофеїв.(що ті,що ті,слабо грають у захисті).А останні 4 сезони в ЛЛ вигравав той кто менше пропускав.
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0
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:23
Подписали кепку, а получили шляпу дырявую
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+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:25
Погоди, это как без трофеев? А разве не Барса действующий чемпион?
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-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:25
Шо ты мелешь? "Якщо не зроблять висновків,то будуть як і Барса в цьому сезоні без трофеїв." Вообще ку-ку?
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-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:19
А как турнирная таблица красиво выглядит!!! Visca el Barça! Visca Catalunya!
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+1
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:39
Зае@ись!
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-1
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Michael-K (Івано-Франківськ)
25.09.2023 в 00:18
Дві команди з Барселони на чолі турнірної таблиці. Красота! Вже 15хв.як гра закінчилась, а вболівальників Реалу не видно досі... Ауууу!
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+2
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:21
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+1
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:40
Пуканы тушат.
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:15
Салют посудомойщику и вадимке-инженеру
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:32
Сосут ребятки? Сосут.
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+1
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TIRAN (Донецк (Украина!))
25.09.2023 в 00:47
как написал автор, "Вершкові беззубі, Мората - нещадний" )))))))
+1
0
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 01:28
А болельщики безмозглые.)))
0
0
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:15
Надо было Виньку на игру заявлять. Без него не то... не то пальто. Но это проблемы мадри@асов.
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+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:16
Так он же сосиски старые съел и животик заболел.))
Ответить
+1
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:18
А памперсы и таблетки но-шпа человечество зачем придумало?
+1
-1
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:13
Ну что сказать? Конечно же реал отстой. Это ведь не новичкам ЛаЛиги с нарушением правил забивать. А еще Барса приедет и по лбу постучит. Готовьтесь
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+1
-1
Перевзутий
25.09.2023 в 00:10
Ха-ха-ха.
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+1
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:12
хи-хи
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+1
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dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:14
Бугага
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+1
-1
Перевзутий
25.09.2023 в 00:16
Бугагашенька
+1
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:09
Ну наконец-то... то, о чём так долго говорили большевики сбылось.
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+2
-2
dynamo kiev #1 (Charlotte )
25.09.2023 в 00:07
Ой
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+2
-1
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 00:29
А шо случилось?
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