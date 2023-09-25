  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность

Испания
(1 голосов)

Реал уступил в мадридском дерби

Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал первое с начала сезона поражение команды от Атлетико 3:1

"Мы плохо начали игру, не действовали решительно, а потом, когда "Атлетико" вышел вперед, они сыграли в свою игру. Они выступили лучше нас.

Хоселу сегодня не играл, потому что мы хотели получить преимущество в линии полузащиты. Мы были хрупкими в обороне, команда не была компактной, особенно в первой половине матча.

Все три пропущенных гола были похожи: они направлялись в разрыв между центральными защитниками, и ни в одном из эпизодов мы не сыграли компактно.

Ошибки Модрича? Мы никого не выделяем, и указывать на Модрича, мне кажется, слишком несправедливо. Он провел не очень хорошую игру, как и остальные его товарищи.

Неправильный подход? Возможно, я мог бы добиться большего. Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность, но не волнуйтесь - у меня очень широкие плечи, с этим нет проблем.

Самое малое, что я могу сделать, - принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру", - приводит слова Анчелотти Marca.

По теме
yellow-arrow
Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть Реал
yellow-arrow
Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Карло Анчелотти Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид)
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде