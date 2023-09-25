Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал первое с начала сезона поражение команды от Атлетико 3:1

"Мы плохо начали игру, не действовали решительно, а потом, когда "Атлетико" вышел вперед, они сыграли в свою игру. Они выступили лучше нас.

Хоселу сегодня не играл, потому что мы хотели получить преимущество в линии полузащиты. Мы были хрупкими в обороне, команда не была компактной, особенно в первой половине матча.

Все три пропущенных гола были похожи: они направлялись в разрыв между центральными защитниками, и ни в одном из эпизодов мы не сыграли компактно.

Ошибки Модрича? Мы никого не выделяем, и указывать на Модрича, мне кажется, слишком несправедливо. Он провел не очень хорошую игру, как и остальные его товарищи.

Неправильный подход? Возможно, я мог бы добиться большего. Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность, но не волнуйтесь - у меня очень широкие плечи, с этим нет проблем.

Самое малое, что я могу сделать, - принять ответственность. Это поражение может стать нашей возможностью улучшить игру", - приводит слова Анчелотти Marca.