  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны

Испания
(1 голосов)

Клуб собирается предложить до 120 миллионов евро

Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны

Фото: twitter.com/FCBarcelona_es

UA-Футбол
Новина українською

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Барселоны" Педри. Мюнхенский клуб рассчитывает подписать испанского хавбека на следующий сезон. Ради трансфера талантливого полузащитника "Бавария" готова сделать рекордное предложение в своей истории. Клуб собирается предложить за него до 120 млн. евро.

20-летний Педри перешел в "Барселону" в 2019 году из "Лас-Пальмаса" за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провел в аренде в своем родном клубе. Контракт Педри с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.

По теме
yellow-arrow
Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть Реал
yellow-arrow
Кубок Украины, Трубин против Порту, а дальше – снова УПЛ. Расписание футбола на 25 сентября - первое октября
yellow-arrow
Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Бавария (Мюнхен) Барселона Педри
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
todofichajes

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (1)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Michael-K (Івано-Франківськ)
25.09.2023 в 12:04
Ху-ху не хо-хо?
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде