Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны

"Бавария" заинтересована в приобретении полузащитника "Барселоны" Педри. Мюнхенский клуб рассчитывает подписать испанского хавбека на следующий сезон. Ради трансфера талантливого полузащитника "Бавария" готова сделать рекордное предложение в своей истории. Клуб собирается предложить за него до 120 млн. евро.

20-летний Педри перешел в "Барселону" в 2019 году из "Лас-Пальмаса" за € 17,5 млн. Один сезон полузащитник провел в аренде в своем родном клубе. Контракт Педри с "Барселоной" рассчитан до июня 2026 года. Интернет-портал Transfermarkt оценивает испанца в € 100 млн.