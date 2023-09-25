Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть Реал
Диего Симеоне и Атлетико нанесли первое поражение Реалу в этом сезоне
Getty Images / Global Images Ukraine
"Атлетико" одержал уверенную победу над "Реалом" со счетом 3:1 в 6 туре Примеры, это поражение стало первым в сезоне для королевского клуба. Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть "Реал".
"Я рад, что команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен.
Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на правильный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах. Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион, и это чувствовалось.
"Реал" высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперед, поэтому у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у соперника особые проблемы", - приводит слова Симеоне Marca.
- Не только футбол. Все важнейшие новости в режиме Live в Telegram UA-Football
Популярное сейчас
- Продолжаем уничтожать артиллерию врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Ночью враг направил по Одесской области 19 ударных дронов и 14 ракет. Серьезные повреждения получила припортовая инфраструктура
- Коуч Бенфики: Я очень рад за Трубина. Он совершил великолепный сейв
- Жирона на втором месте, первое поражение Реала. Турнирная таблица Ла Лиги
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Красотки дня. Яркие сестры-близняшки, которые являются женами звезд мадридского Реала. ФОТО
Новости по теме
- 00:01 Зарубежные Примера. Атлетико - Реал Мадрид 3:1. Сливочные беззубы, Мората - беспощаден
- 10:00 Зарубежные "Видите эту бутылку? Так засуньте ее им в задницу!" Мадридское дерби горячее, чем вы могли подумать
- 02:59 Прогнозы на футбол Атлетико - Реал Мадрид. Анонс и прогноз матча Примеры на 24.09.2023