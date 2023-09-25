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Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть Реал

Испания
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Диего Симеоне и Атлетико нанесли первое поражение Реалу в этом сезоне

Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть Реал

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" одержал уверенную победу над "Реалом" со счетом 3:1 в 6 туре Примеры, это поражение стало первым в сезоне для королевского клуба. Главный тренер "Атлетико" Диего Симеоне рассказал, за счет чего его команде удалось обыграть "Реал".

"Я рад, что команда провела хороший матч. При 2:0 мы слишком часто отходили назад и предоставляли сопернику возможности играть в тех зонах, где он наиболее опасен.

Во втором тайме мы могли проиграть, если бы продолжили играть так же. Гол Мораты вернул нас на правильный путь. Мы знали, что у соперника проблемы на флангах. Наш штаб сказал игрокам то же, что и обычно, но сегодня они были лучше, чем в другие дни. К тому же за нас был стадион, и это чувствовалось.

"Реал" высоко обороняется, крайние защитники активно ходят вперед, поэтому у нас была возможность использовать свободные зоны и отправлять мяч на дальнюю штангу, где у соперника особые проблемы", - приводит слова Симеоне Marca.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Диего Симеоне Реал (Мадрид)
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Источник:
marca

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