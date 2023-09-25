Беллингем обошел эмблему Атлетико, чтобы не наступить на неё после поражения в дерби

"Реал" в воскресенье проиграл в мадридском дерби "Атлетико Мадрид" (1:3). По завершению поединка Джуд Беллингем, уходя в подтрибунное помещение, обошел эмблему соперников, нанесенную на газон.

Англичанин проявил уважение к сопернику, которому уступил. Кстати, это первое поражение "Реала" в сезоне.

Беллингем проводит первый сезон в "Мадриде". Полузащитник провел за "Реал" 7 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.