  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Беллингем обошел эмблему Атлетико, чтобы не наступить на неё после поражения в дерби
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Беллингем обошел эмблему Атлетико, чтобы не наступить на неё после поражения в дерби

Испания
(1 голосов)

Проявил уважение

Беллингем обошел эмблему Атлетико, чтобы не наступить на неё после поражения в дерби

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

"Реал" в воскресенье проиграл в мадридском дерби "Атлетико Мадрид" (1:3). По завершению поединка Джуд Беллингем, уходя в подтрибунное помещение, обошел эмблему соперников, нанесенную на газон.

Англичанин проявил уважение к сопернику, которому уступил. Кстати, это первое поражение "Реала" в сезоне.

Беллингем проводит первый сезон в "Мадриде". Полузащитник провел за "Реал" 7 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.

По теме
yellow-arrow
Мальорка - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
yellow-arrow
Мальорка - Барселона. Анонс и прогноз матча Примеры на 26.09.2023
yellow-arrow
Президент Атлетико о Феликсе: Фантастический игрок, в Барсе он воплощает все, на что способен
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Джуд Беллингем
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:
Источник:
marca.com

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (2)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
download1 (huyersk)
25.09.2023 в 23:36
А ви побачивши лайно вступили би ?
Ответить
0
0
avatar
Бapceлиниyc
25.09.2023 в 23:51
Интересная мысль.
Ответить
0
0

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде