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Беллингем обошел эмблему Атлетико, чтобы не наступить на неё после поражения в дерби
Проявил уважение
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
"Реал" в воскресенье проиграл в мадридском дерби "Атлетико Мадрид" (1:3). По завершению поединка Джуд Беллингем, уходя в подтрибунное помещение, обошел эмблему соперников, нанесенную на газон.
Англичанин проявил уважение к сопернику, которому уступил. Кстати, это первое поражение "Реала" в сезоне.
Беллингем проводит первый сезон в "Мадриде". Полузащитник провел за "Реал" 7 матчей, забил 6 голов и отдал 1 результативный пас.
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Источник:marca.com
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Комментарии (2)
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download1 (huyersk)
25.09.2023 в 23:36
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Бapceлиниyc
25.09.2023 в 23:51
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