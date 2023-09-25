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Мальорка - Барселона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Мальорка" - "Барселона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 26.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Cristian Trujillo/Quality Sport Images
"Барселона" после пяти кряду побед вышла в лидеры Примеры, и завтра ей будет противостоять один из аутсайдеров.
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У "Мальорки" только одна победа в шести турах, причем на выходных "Киноварь" в одни ворота проиграла "Жироне", пропустив пять голов за час. Оборона островитян - ужас, да и атака тоже не впечатляет после продажи Ли Кан Ина.
"Барса" тоже не безгрешна, что подтвердил поединок с "Сельтой" (3:2), но все же ее преимущество в классе огромно, да и "Мальорке" каталонцы не проигрывают с 2009 года. Это один из их любимых соперников.
Прервется ли 14-летняя серия, или же подопечные Хави ее продлят - узнаем 26 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 22:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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