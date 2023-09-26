Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

"Барселона" вышла на первое место после поражения "Реала" в последнем туре. Команда Хави выиграла шесть последних своих матчей и намерена продолжить эту серию в поединке с одним из аутсайдеров лиги "Мальоркой".

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Чемпионат Испании, седьмой тур

26 сентября 2023. Пальма, “Сон Муа”

“Мальорка” 22:30 “Барселона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1