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Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
Команда Хави стремится сохранить первое место – смотреть прямую трансляцию
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" вышла на первое место после поражения "Реала" в последнем туре. Команда Хави выиграла шесть последних своих матчей и намерена продолжить эту серию в поединке с одним из аутсайдеров лиги "Мальоркой".
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Чемпионат Испании, седьмой тур
26 сентября 2023. Пальма, “Сон Муа”
“Мальорка” 22:30 “Барселона”
Телетрансляция – Megogo Футбол 1
Трансляція матчу Мальорка - БарселонаСмотреть трансляцию
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