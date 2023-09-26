  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Испания
(1 голосов)

Команда Хави стремится сохранить первое место – смотреть прямую трансляцию

Мальорка - Барселона: смотреть онлайн, прямая видеотрансляция

Getty Images / Global Images Ukraine

Новина українською

"Барселона" вышла на первое место после поражения "Реала" в последнем туре. Команда Хави выиграла шесть последних своих матчей и намерена продолжить эту серию в поединке с одним из аутсайдеров лиги "Мальоркой".

Чемпионат Испании, седьмой тур

26 сентября 2023. Пальма, “Сон Муа”

“Мальорка” 22:30 “Барселона”

Телетрансляция – Megogo Футбол 1

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Трансляція матчу Мальорка - Барселона
Смотреть трансляцию

По теме
yellow-arrow
Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Анонс и прогноз матча Примеры на 27.09.2023
yellow-arrow
Винисиус и Карвахаль вернулись в заявку Реала. Они могут сыграть против Лас Пальмас
yellow-arrow
Бараха: Завтра у Яремчука наверняка будет возможность дебютировать за Валенсию
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Примера Барселона Мальорка Ла Лига Где смотреть футбол смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде