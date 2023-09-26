Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
У Корреа растяжение связок колена после подката Беллингема. В Атлетико просили прямую красную за фол англичанина
Серьезная травма
Фото: из свободных источников
У Анхеля Корреа растяжение связок колена после столкновения с Джудом Беллингемом в мадридском дерби, где "Реал" проиграл со счетом 1:3. В "Атлетико" считают, что англичанин заслуживал получить прямую красную за фол на нападающем.
Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.
Также "матрасников" возмущают претензии "Реала" к судейству, в клубе считают, что "мадридцам" повезло завершить матч с 11-ю футболистами.
Корреа провел в этом сезоне 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.
????‼️ ÚLTIMA HORA | @AngelCorrea32 sufre una lesión por la entrada de Bellingham— Carrusel Deportivo (@carrusel) September 26, 2023
???? El delantero argentino del @Atleti sufre un esguince de rodilla
????️ Informa @PedroFullanaSER pic.twitter.com/bz9DAjAgPW
Популярное сейчас
- Кубок Украины. Рух – Александрия 0:1. Трагедия на последних секундах для львовян
- Рух – Александрия. Смотреть онлайн прямую LIVE видеотрансляцию матча Кубка Украины
- В Черкасской области Shahed попал в инфраструктурный объект
- Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны
- Фанатки будут разочарованы. Жена Конопли рассказала, есть ли девушка у Мудрика. ВИДЕО
- Жена Конопли рассказала про скандальный разрыв с защитником Динамо. ВИДЕО