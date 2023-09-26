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У Корреа растяжение связок колена после подката Беллингема. В Атлетико просили прямую красную за фол англичанина

Испания
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Серьезная травма

У Корреа растяжение связок колена после подката Беллингема. В Атлетико просили прямую красную за фол англичанина

Фото: из свободных источников

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У Анхеля Корреа растяжение связок колена после столкновения с Джудом Беллингемом в мадридском дерби, где "Реал" проиграл со счетом 1:3. В "Атлетико" считают, что англичанин заслуживал получить прямую красную за фол на нападающем.

Сроки восстановления игрока на данный момент неизвестны.

Также "матрасников" возмущают претензии "Реала" к судейству, в клубе считают, что "мадридцам" повезло завершить матч с 11-ю футболистами.

Корреа провел в этом сезоне 5 матчей, забил 1 гол и отдал 1 результативный пас.

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В статье: Атлетико (Мадрид) Реал (Мадрид) Анхель Корреа Джуд Беллингем
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