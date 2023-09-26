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Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid
"Реал" после фиаско в дерби с "Атлетико" (1:3) примет одного из новичков элиты, чья единственная цель на сезон - не вылететь.
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У "Лас-Пальмаса" нету денег на серьезных исполнителей, поэтому его лидеры - сбитые летчики, не закрепившиеся ранее в клубах побольше, как Сандро или Мунир.
На бумаге для "Реала" такой соперник - сладкая булочка. В этом сезоне "Сливочные" уже насобирали шесть побед именно над командами, заметно уступающими им в классе. К тому же, в строй возвращается Винисиус, а это почти гарантия голов.
Сумеет ли "Лас-Пальмас" не опозориться на фоне столь опытного и классного оппонента - увидим 27 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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