Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Реал" после фиаско в дерби с "Атлетико" (1:3) примет одного из новичков элиты, чья единственная цель на сезон - не вылететь.

Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

У "Лас-Пальмаса" нету денег на серьезных исполнителей, поэтому его лидеры - сбитые летчики, не закрепившиеся ранее в клубах побольше, как Сандро или Мунир.

На бумаге для "Реала" такой соперник - сладкая булочка. В этом сезоне "Сливочные" уже насобирали шесть побед именно над командами, заметно уступающими им в классе. К тому же, в строй возвращается Винисиус, а это почти гарантия голов.

Сумеет ли "Лас-Пальмас" не опозориться на фоне столь опытного и классного оппонента - увидим 27 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча В эфире Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Лас-Пальмас Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>