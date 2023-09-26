  1. UA-Футбол ⚽
  2. Испания
  3. Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
В тренде
Испания
Испания

Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
Обновлено
(1 голосов)

"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол

Реал Мадрид - Лас-Пальмас. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid

Новина українською

"Реал" после фиаско в дерби с "Атлетико" (1:3) примет одного из новичков элиты, чья единственная цель на сезон - не вылететь.

  • Все самые яркие моменты матча в режиме Live на Telegram UA-Football

У "Лас-Пальмаса" нету денег на серьезных исполнителей, поэтому его лидеры - сбитые летчики, не закрепившиеся ранее в клубах побольше, как Сандро или Мунир.

На бумаге для "Реала" такой соперник - сладкая булочка. В этом сезоне "Сливочные" уже насобирали шесть побед именно над командами, заметно уступающими им в классе. К тому же, в строй возвращается Винисиус, а это почти гарантия голов.

Сумеет ли "Лас-Пальмас" не опозориться на фоне столь опытного и классного оппонента - увидим 27 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 20:00 по Киеву.

Трансляция матча
play-btn
play sound
В эфире
partner
Дивіться матч Прімери Реал Мадрид - Лас-Пальмас
Смотреть трансляцию

Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>

По теме
yellow-arrow
Примера. Севилья - Альмерия 5:1. Прорвало
yellow-arrow
Мальорка - Барселона. Текстовая онлайн-трансляция матча Ла Лиги
yellow-arrow
Вильярреал - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Следите за нами:
Мы в Youtube Мы в Facebook Мы в Telegram
В статье: Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария) смотреть футбол онлайн
Оцените этот материал:
(1 голосов)
Поделиться с друзьями:

Популярное сейчас

Новости по теме

Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
10 000 грн
freebet
На сайт
2
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости
В тренде