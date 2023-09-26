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Вильярреал - Жирона. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Вильярреал" - "Жирона": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 27.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
Сенсационная "Жирона", которая вместе с "Барселоной" лидирует в Примере после 6 туров, едет в гости к кризисному "Вильярреалу", и фаворит здесь далеко не очевиден.
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С одной стороны, за "Подводников" все еще играют сильные мастера, как Жерар Морено, Дани Парехо, Алекс Баэна; с другой - "Вильярреал" начал сезон плохо, а вот у "Жироны" наоборот получается все.
В прошлом туре каталонцы буквально стерли в порошок защиту "Мальорки", забив пять голов за час. К двум из них приложил ногу Артем Довбик - у него гол и ассист. В позапрошлом туре забил и Цыганков. Украинский след более чем заметен.
Продолжит ли "Жирона" свой шокирующий старт, или же "Вильярреал" вспомнит про свой класс - увидим 27 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 3 и Volia TV. Начало - в 20:00 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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