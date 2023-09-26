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Примера. Севилья - Альмерия 5:1. Прорвало

Испания
(1 голосов)

Первая уверенная победа от "Нервиона"

Примера. Севилья - Альмерия 5:1. Прорвало

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Eric Verhoeven/Soccrates

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Севилья" наконец вспомнила, что она победитель Лиги Европы, и красиво втоптала в газон "Альмерию".

С одной стороны, гости сами виноваты - они плохо защищались, оставляли свободные зоны, не наладили контригру. Если прямо сегодня Висенте уволят - никто не удивится. С другой - надо хвалить и "Севилью". Ее темп и напор напомнили фанатам прошлую весну, когда "Нервион" в таком стиле бил "МЮ" и "Ювентус".

Касательно перипетий матча, то все просто. Эн-Несири добил мяч в ворота, а Лукебакьо забил в ярком индивидуальном проходе еще до 10-й минуты.

Дальше еще лавина атак, уйма нереализованных шансов - и на 38-й минуте Сусо таки закрутил мяч под штангу в фирменном стиле.

Затем перерыв, и сразу после него Лукебакьо разогнал еще одну атаку, которая закончилась прострелом Педросы на никем не прикрытого Ламелу - 4:0.

И вот только после этого "Севилья" провела замены, расслабилась и позволила "Альмерии" немного поатаковать.

В таблице победа подняла "Нервион" в середину таблицы с 7 очками. У "Альмерии" - 2 балла, это последнее место.

7-й тур Примеры. Севилья. "Рамон Санчес Писхуан"

"Севилья" - "Альмерия" - 5:1

Голы: Эн-Несири, 7, Лукебакьо, 8, Сусо, 38, Ламела, 51, Салас, 90+1 - Суарес, 71 (с пенальти)

"Севилья": Нюланд - Навас (Хуанлу, 76), Баде, Гудель, Педроса (Салас, 86) - Фернандо, Соу - Сусо (Янузай, 65), Ламела, Лукебакьо (Сумаре, 65) - Эн-Несири (Рафа Мир, 84)

"Альмерия": Масимиану - Посо (Мендес, 81), Монтес (Каики, 64), Эдгар Гонсалес, Сентельес - Лопи (Рамазани, 64), Баба, Мелеро - Аррибас (Баптистао, 72), Коне (Пучмаль, 63), Суарес

Предупреждения: Навас, 70, Сусо, 84, Ламела, 90+1 - Каики, 77, Баба, 86

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В статье: Севилья Альмерия
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