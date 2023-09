Примера. Севилья - Альмерия 5:1. Прорвало

"Севилья" наконец вспомнила, что она победитель Лиги Европы, и красиво втоптала в газон "Альмерию".

С одной стороны, гости сами виноваты - они плохо защищались, оставляли свободные зоны, не наладили контригру. Если прямо сегодня Висенте уволят - никто не удивится. С другой - надо хвалить и "Севилью". Ее темп и напор напомнили фанатам прошлую весну, когда "Нервион" в таком стиле бил "МЮ" и "Ювентус".

Касательно перипетий матча, то все просто. Эн-Несири добил мяч в ворота, а Лукебакьо забил в ярком индивидуальном проходе еще до 10-й минуты.

Дальше еще лавина атак, уйма нереализованных шансов - и на 38-й минуте Сусо таки закрутил мяч под штангу в фирменном стиле.

Затем перерыв, и сразу после него Лукебакьо разогнал еще одну атаку, которая закончилась прострелом Педросы на никем не прикрытого Ламелу - 4:0.

И вот только после этого "Севилья" провела замены, расслабилась и позволила "Альмерии" немного поатаковать.

5 - Dodi Lukebakio is the fifth @SevillaFC_ENG player to score in each of his first two @LaLigaEN home games in the 21st century, after Renato, Aleix Vidal, Pablo Sarabia and Rafa Mir.



Impact. pic.twitter.com/tJZPJ9zld3