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Примера. Мальорка - Барселона 2:2. А что с обороной чемпиона?

Испания
(1 голосов)

Каталонцы прервали шестиматчевую серию побед

Примера. Мальорка - Барселона 2:2. А что с обороной чемпиона?

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Rafa Babot

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" слишком плохо защищалась и потому не победила "автобусную" "Мальорку" на очень тяжелом, влажном поле.

Чемпион начал привозить уже со старта - это тер Штеген подарил мяч сопернику, и все закончилось голом Мурики.

"Барса" попыталась немедленно сравнять. Гави вел команду за собой, но Ферран Торрес пробивал в своих худших традициях, а Жоау Феликс был пассивен. Только перед перерывом удалось чемпиону поджать "Мальорку", и Рафинья даже забил смачным дальним ударом. Но это было только начало.

Уже через минуту Рафинья эпично запорол выход один на один; затем Райкович потащил удар Феликса почти в упор. Ну, а завершил отрезок... Абдон, которого Араухо пустил к воротам, словно своего. Шок! Рональд отзащищался, словно Магуайр.

В начале второго тайма Феликс еще раз пальнул издали в штангу, но это все, что создала "Барса". Пришлось делать замены.

И да, вышедшие Фермин и Ямаль оживили игру. Один "нарисовал" пенальти и судья даже поверил, но ВАР хитреца раскусил. Ну, а Фермин просто забил - помог идеальный прострел Рафиньи.

На бумаге у "Барсы" оставалось свыше четверти часа, чтобы вырвать победу, но что мы увидели на деле? Уставшую команду Хави, которая с трудом держала мяч и могла даже пропустить, ведь, как и в первом тайме, Мурики продолжал выигрывать всю верховую борьбу. Выходит, функциональная яма? Если так, то это плохие новости для "Барсы", ведь впереди у нее набравшая форму "Севилья".

В таблице после ничьей у каталонцев 17 очков - это временно первое место; "Мальорка" набрала 6 пунктов.

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"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голы: Мурики, 8, Абдон, 45+2 - Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75

"Мальорка": Райкович - Гонсалес (ван дер Хейден, 85), Вальент, Настасич, Копете, Маффео (Хауме Коста, 35) - Дани Родригес (Морланес, 85), Антонио Санчес (Ларин, 62), Саму Кошта, Абдон (Дардер, 62) - Мурики

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес (Кунде, 78), Бальде - Гави, Ромеу (Фермин Лопес, 64), Гюндоган - Рафинья, Ферран Торрес (Левандовский, 58), Жоау Феликс (Ямаль, 64)

Предупреждения: Дани Родригес, 48, Настасич, 61 - Ромеу, 36

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В статье: Барселона Мальорка
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Комментарии (7)
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Бapceлиниyc
27.09.2023 в 00:53
Если тренер ДОЛБОЁ@ то команде уже никто и ничто не поможет. Точка. Привет недотёпе калану.
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0
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Сampeón
27.09.2023 в 00:55
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0
0
Spokoyno (Київ)
27.09.2023 в 00:52
Гості вийшли на полі в статусі "переможців" тобто у тренувальному режимі! Вічний герой Марк не витримав марку... І перший привіз, другий недопрацював! Ну і суддівство!!! Вочевидь прийшла вказівка звише Будь-які дрібне порушення гостей одразу свисток, а половину подібних фолів господарів... давав боротися. Показник пенальті... ну наступили на ногу Ямалю... Так трошечки, Ламіну прийшлось "допрацьовувати" але пригадаємо які ефемерні пенальті давали пробити КаКлу. А так тренерський штаб НАЧУДІВ (см. мої попередження до анонса) не зміг правильно налаштувати гравців, а господарі готові були вмирати і вбивати за результат! А враховуючі привоз першого та копійчану реалізацію результат ЗАКОНОМІРЕН!
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0
0
denis_m
27.09.2023 в 00:49
Знову слабка гра в захисті від Барси. Якщо в попередніх матчах виручав Тер Штеген,то тут ще й привіз,і одразу втрата очок.Ямал класно ввійшов,але його постійна симуляція не красить,падає від кожного контакту.Сьогодні, прогнозую РМ знов вийде на перше місце.Думаю Жирона також не переможе.
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+1
0
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Сampeón
27.09.2023 в 00:36
як і очікувалось в анонсі вялікая @об1ср@л@сь в прохідному матчі
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+1
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
27.09.2023 в 00:38
С Сельтой спаслись, сегодня уже не спаслись, а с Севильей жду поражения гавипедриков и гол Рамоса
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+2
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
27.09.2023 в 00:35
Жирона чемпион
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+1
-2

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