Примера. Мальорка - Барселона 2:2. А что с обороной чемпиона?

"Барселона" слишком плохо защищалась и потому не победила "автобусную" "Мальорку" на очень тяжелом, влажном поле.

Чемпион начал привозить уже со старта - это тер Штеген подарил мяч сопернику, и все закончилось голом Мурики.

"Барса" попыталась немедленно сравнять. Гави вел команду за собой, но Ферран Торрес пробивал в своих худших традициях, а Жоау Феликс был пассивен. Только перед перерывом удалось чемпиону поджать "Мальорку", и Рафинья даже забил смачным дальним ударом. Но это было только начало.

8 - Barcelona have now conceded eight goals in seven LaLiga games in 2023/24, as many as in their first 25 games of last league season. Unrepeatable. pic.twitter.com/3wvfzmnCfE