Примера. Мальорка - Барселона 2:2. А что с обороной чемпиона?

"Барселона" слишком плохо защищалась и потому не победила "автобусную" "Мальорку" на очень тяжелом, влажном поле.

Чемпион начал привозить уже со старта - это тер Штеген подарил мяч сопернику, и все закончилось голом Мурики.

"Барса" попыталась немедленно сравнять. Гави вел команду за собой, но Ферран Торрес пробивал в своих худших традициях, а Жоау Феликс был пассивен. Только перед перерывом удалось чемпиону поджать "Мальорку", и Рафинья даже забил смачным дальним ударом. Но это было только начало.

8 - Barcelona have now conceded eight goals in seven LaLiga games in 2023/24, as many as in their first 25 games of last league season. Unrepeatable. pic.twitter.com/3wvfzmnCfE — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2023

Уже через минуту Рафинья эпично запорол выход один на один; затем Райкович потащил удар Феликса почти в упор. Ну, а завершил отрезок... Абдон, которого Араухо пустил к воротам, словно своего. Шок! Рональд отзащищался, словно Магуайр.

В начале второго тайма Феликс еще раз пальнул издали в штангу, но это все, что создала "Барса". Пришлось делать замены.

И да, вышедшие Фермин и Ямаль оживили игру. Один "нарисовал" пенальти и судья даже поверил, но ВАР хитреца раскусил. Ну, а Фермин просто забил - помог идеальный прострел Рафиньи.

6 - Players from Europe's top five leagues to have both scored and assisted the most times in a single game in 2023 across all competitions:



6 - RAPHINHA DIAS ????????

5 - Vinícius Júnior ????????

5 - Loïs Openda ????????



Stellar. pic.twitter.com/bCRZgeLDAb — OptaJose (@OptaJose) September 26, 2023

На бумаге у "Барсы" оставалось свыше четверти часа, чтобы вырвать победу, но что мы увидели на деле? Уставшую команду Хави, которая с трудом держала мяч и могла даже пропустить, ведь, как и в первом тайме, Мурики продолжал выигрывать всю верховую борьбу. Выходит, функциональная яма? Если так, то это плохие новости для "Барсы", ведь впереди у нее набравшая форму "Севилья".

В таблице после ничьей у каталонцев 17 очков - это временно первое место; "Мальорка" набрала 6 пунктов.

7-й тур Примеры. Пальма. "Сон Моиш"

"Мальорка" - "Барселона" - 2:2

Голы: Мурики, 8, Абдон, 45+2 - Рафинья, 41, Фермин Лопес, 75

"Мальорка": Райкович - Гонсалес (ван дер Хейден, 85), Вальент, Настасич, Копете, Маффео (Хауме Коста, 35) - Дани Родригес (Морланес, 85), Антонио Санчес (Ларин, 62), Саму Кошта, Абдон (Дардер, 62) - Мурики

"Барселона": тер Штеген - Канселу, Араухо, Иньиго Мартинес (Кунде, 78), Бальде - Гави, Ромеу (Фермин Лопес, 64), Гюндоган - Рафинья, Ферран Торрес (Левандовский, 58), Жоау Феликс (Ямаль, 64)

Предупреждения: Дани Родригес, 48, Настасич, 61 - Ромеу, 36