Хави о ничьей с Мальоркой: Барселона потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок - такого быть не должно

Хави раскритиковал "Барселону" за ошибки в обороне в игре с "Мальоркой" (2:2).

"Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в столь интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью - для нас этого недостаточно.

Мы хотим проявить заботу о Ламине Ямале. Он многое нам дает, он зрелый игрок, но нам нужно быть осторожными. Я доволен его вкладом.

Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1-2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок.

Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряно два очка.

Я не просматривал момент с пенальти на Ламини. Игрок "Мальорки" не дотянулся до мяча, но надо посмотреть, был ли там контакт. Логично предположить, что такие решения судьям трудно принимать", - сказал главный тренер "Барселоны".