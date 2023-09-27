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Хави о ничьей с Мальоркой: Барселона потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок - такого быть не должно

Испания
(1 голосов)

Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой

Хави о ничьей с Мальоркой: Барселона потеряла очки из-за двух вопиющих ошибок - такого быть не должно

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

Хави раскритиковал "Барселону" за ошибки в обороне в игре с "Мальоркой" (2:2).

"Проблема заключается в том, что соперник повел в счете после нашей ошибки. Когда мы начали показывать свой лучший футбол, случилась еще одна ошибка в защите. Таких ошибок быть не должно, особенно в столь интенсивных и равных играх. У нас были явные голевые моменты, но мы слишком много пропустили, совершив две вопиющие ошибки. Мы сыграли вничью - для нас этого недостаточно.

Мы хотим проявить заботу о Ламине Ямале. Он многое нам дает, он зрелый игрок, но нам нужно быть осторожными. Я доволен его вкладом.

Думаю, сравняв счет, мы взяли игру под контроль. Мы создали 1-2 хороших момента. Но в целом моментов у нас было достаточно для того, чтобы выиграть еще до перерыва, однако одна ошибка создала нам большие проблемы. Мы не победили из-за ошибок.

Нам нужно улучшить игру в обороне. В прошлом году она была очень крепкой. Сегодня мы играли не так плохо, но таких ошибок быть не должно, из-за них потеряно два очка.

Я не просматривал момент с пенальти на Ламини. Игрок "Мальорки" не дотянулся до мяча, но надо посмотреть, был ли там контакт. Логично предположить, что такие решения судьям трудно принимать", - сказал главный тренер "Барселоны".

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В статье: Барселона Хави
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Источник:
marca

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Комментарии (1)
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Spokoyno (Київ)
27.09.2023 в 09:30
Так всі помиляються і на жаль помилився той, хто неодноразово був героєм попередніх ігр. А з себе спитати... ЧОМУ господарі вийшли БИТИСЯ за результат, а твої футболісти погратися у "виграному матчі"? Так можна ще на суддю валити бо Фелікса двічі знесли, а рефері карткою не відреагував, і все Жоау збився з ритму! І все що вчора забивав летіло по горобцях.
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