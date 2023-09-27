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Реал - Лас-Пальмас. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Испании
Реал - Лас-Пальмас: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Angel Martinez/Real Madrid
"Барселона" накануне потеряла очки, дав шанс своим конкурентам. Один из этих конкурентов – "Реал. Несмотря на некоторые проблемы с составом, мадридцы рассчитывают всего на три очка в матче с "Лас-Пальмас".
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Матч седьмого тура Ла Лиги состоится в среду, 27-го сентября, в 20:00. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Примера. 7-й тур
27 сентября. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" 20:00 "Лас-Пальмас"
Арбитр: Хосе Мунуэра Монтеро
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Реал - Лас-ПальмасСмотреть трансляцию
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