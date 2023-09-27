Команда Яремчука против участника ЛЧ. Валенсия – Реал Сосьедад. Онлайн LIVE видеотрансляция матча

В этом матче есть шанс наконец-то дебютировать за "Валенсию" у украинца Романа Яремчука. Об этом накануне сказал тренер "летучих мышей". Будет интересно и познавательно.

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Матч седьмого тура Ла Лиги состоится в среду, 27-го сентября, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Прімера. Сьомий тур

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