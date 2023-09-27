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Команда Яремчука против участника ЛЧ. Валенсия – Реал Сосьедад. Онлайн LIVE видеотрансляция матча

Испания
(1 голосов)

Валенсия - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Команда Яремчука против участника ЛЧ. Валенсия – Реал Сосьедад. Онлайн LIVE видеотрансляция матча

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press

UA-Футбол
Новина українською

В этом матче есть шанс наконец-то дебютировать за "Валенсию" у украинца Романа Яремчука. Об этом накануне сказал тренер "летучих мышей". Будет интересно и познавательно.

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Матч седьмого тура Ла Лиги состоится в среду, 27-го сентября, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.

Прімера. Сьомий тур

"Валенсія" 22:30 "Реал Сосьєдад"

Відеотрансляція - MEGOGO Футбол 1

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