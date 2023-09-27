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Команда Яремчука против участника ЛЧ. Валенсия – Реал Сосьедад. Онлайн LIVE видеотрансляция матча
Валенсия - Реал Сосьедад: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 27.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Ivan Terron/Europa Press
В этом матче есть шанс наконец-то дебютировать за "Валенсию" у украинца Романа Яремчука. Об этом накануне сказал тренер "летучих мышей". Будет интересно и познавательно.
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч седьмого тура Ла Лиги состоится в среду, 27-го сентября, в 22:30. Смотреть можно на MEGOGO – MEGOGO Футбол 1.
Прімера. Сьомий тур
"Валенсія" 22:30 "Реал Сосьєдад"
Відеотрансляція - MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Валенсія - Реал СосьєдадСмотреть трансляцию
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