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Реал рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на должность тренера - Источник
Бывший наставник Шахтера привлекает внимание крупных клубов
Getty Images / Global Images Ukraine
"Реал" Мадрид выбрал Хаби Алонсо в качестве тренера, который заменит Карло Анчелотти, сообщил ранее обозреватель Матиас Пратс. Тренер "Байера" является главным фаворитом на должность в "бланкос".
Однако журналист Хесус Гальего заявил, что "Реал" еще не определился с новым тренером и рассматривает различные кандидатуры. Одним из вариантов является назначение Роберто Де Дзерби.
"На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому "Реалу". Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в "Реале", что иногда может служить аргументом "за" или "против".
Де Дзерби - топовый специалист, а его команда играет зрелищно", - сказал Гальего в эфире El Larguero.
Сейчас итальянский тренер возглавляет "Брайтон". Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 6 туров.
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