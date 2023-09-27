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Реал рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на должность тренера - Источник

Испания
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Бывший наставник Шахтера привлекает внимание крупных клубов

Реал рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на должность тренера - Источник

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Реал" Мадрид выбрал Хаби Алонсо в качестве тренера, который заменит Карло Анчелотти, сообщил ранее обозреватель Матиас Пратс. Тренер "Байера" является главным фаворитом на должность в "бланкос".

Однако журналист Хесус Гальего заявил, что "Реал" еще не определился с новым тренером и рассматривает различные кандидатуры. Одним из вариантов является назначение Роберто Де Дзерби.

"На рынке есть и другие тренеры, которые также нравятся мадридскому "Реалу". Тренеры, за которыми они следят и у которых нет прошлого в "Реале", что иногда может служить аргументом "за" или "против".

Де Дзерби - топовый специалист, а его команда играет зрелищно", - сказал Гальего в эфире El Larguero.

Сейчас итальянский тренер возглавляет "Брайтон". Команда занимает 3-е место в турнирной таблице АПЛ, набрав 15 очков после 6 туров.

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В статье: Реал (Мадрид) Роберто Де Дзерби
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