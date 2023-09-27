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Барселона пропустила 8 голов в 7 играх Ла Лиги. В сезоне-2022/23 на это понадобилось 25 матчей
Барселона пропустила 8 голов в Ла Лиге с начала сезона
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Pedro Salado/Quality Sport Images
В сезоне-2023/24 "Барселона" пропустила в 4 из 7 матчей - с "Вильярреалом" (4:3), "Осасуной" (2:1), "Сельтой" (3:2) и "Мальоркой" (2:2, второй тайм). Всего с начала сезона каталонцы пропустили 8 голов в чемпионате.
В предыдущем сезоне "Барселона" пропустила столько же голов за первые 25 туров Ла Лиги.
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Источник:OptaJose
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