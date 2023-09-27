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Примера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место

Испания
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(1 голосов)

Самый украинский клуб Ла Лиги снова на высоте

Примера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Жирона" вышла на чистое первое место после 7 туров Ла Лиги - можете ли вы поверить в произошедшее?

На поле "Вильярреала" каталонцы долго не могли найти свой футбол. По правде, то "Подводники" были лучше в первом тайме. Моралес запорол убойный шанс уже на 27-й секунде. Дальше опасно пробивали Пино, Педраса…

Не радовали до перерыва и украинцы - Довбик не находил мяч, а Цыганков очевидно проседал в защите.

Когда Капу заработал пенальти в начале второго тайма, а Парехо его реализовал, показалось, что справедливость восторжествовала. Но на деле "Вильярреал" разбудил зверя.

В первой же атаке после гола Цыганков нашел Довбика, но тот головой не пробил Йоргенсена. Еще пара минут - и Артем уже ногой расстреливал ворота, и снова "нет".

Забить экс-форварду "Днепра-1" удалось лишь с третьей попытки - на 56-й минуте он в падении замкнул навес от Савио.

"Вильярреал" выглядел шокированным таким натиском. Каталонцы же наоборот поймали кураж, и вскоре Эрик Гарсия после углового вывел своих вперед. 2:1!

И даже это еще не все. "Жирона" продолжала давить, и только невезение помешало отличиться Алейшу Гарсии (перекладина) и Стуани (мимо). Цыганков почти в каждой атаке обострял и тоже претендовал на голы, но чуть-чуть не успевал. В целом хорошая игра от Виктора, активная. Ну, а Довбик и подавно делает себе имя в лиге.

В таблице "Жирона" вышла в единоличные лидеры с 19 очками. У "Реала" на балл меньше, и именно со "Сливочными" украинцы сыграют в субботу на "Монтиливи. Ну, у "Вильярреала" продолжается кризис - 7 баллов, 13-е место.

7-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"

"Вильярреал" - "Жирона" - 1:2

Голы: Парехо, 49 (с пенальти) - Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Габбья, 78), Манди, Педраса - Моралес (Брететон, 78), Парехо (Тригейрос, 87), Капу (Терратс, 59), Пино (Ахомач, 59) - Серлот, Баэна

"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 52), Эрик Гарсия (Блинд, 88), Давид Лопес, Гутьеррес - Цыганков (Солис, 88), Алейш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 53), Савио - Довбик (Стуани, 69)

Предупреждения: Пино, 16, Баэна, 87, Бреретон, 90+1 - Эррера, 58, Гутьеррес, 90+1

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В статье: Вильярреал Жирона
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Комментарии (10)
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denis_m
27.09.2023 в 22:55
Перед матчем не вірив у Жирону. Здивували каталонці,ще й Довбик забив.Вітаю з перемогою.В наступному турі супер-матч намічається 1-2місця грають.
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0
0
Будєм разбіратся (Київ)
27.09.2023 в 22:19
Ще рано говорити , але зона ЛЧ для Жирони був би фантастичним, але по сьогоднішній грі цілком можливим успіхом. А взагалі , після Лестера не було несподіваних чемпіонств в топ-5. Може повторять?)
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+2
0
avatar
Бapceлиниyc
27.09.2023 в 22:18
Попёрло у Довбика! Это замечательно! Да нет же, это просто ох! уительно!
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+2
0
Будєм разбіратся (Київ)
27.09.2023 в 22:20
100% . Прийшов в команду на підйомі , тренер довіряє , головне щоб зі здоров’ям було все гуд )
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+3
0
Igor Frankivsk (Івано-Франківськ)
27.09.2023 в 22:18
Нарешті і в Ла Лізі знайшлась команда за яку можна вболівати)
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+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
27.09.2023 в 22:13
В слідуючому турі центральний матч між лідерами Жирона - Реал М. Крута вивіска )))
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+3
0
Лекарь (село Дарниця)
27.09.2023 в 22:25
Мабуть, це буде перший раз, коли я буду вболівати за каталонців:)
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0
0
Poligraf P ( Івано-Франківськ)
27.09.2023 в 22:07
Приємно, що наші в цій команді відіграють не останню роль.
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+4
0
ГенриВол (Волочиськ)
27.09.2023 в 21:59
Жирона на першій стрічці. Прикольно.
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+5
0
Nyva_vn_ua (Vinnytsia)
27.09.2023 в 21:56
Круто!
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+5
0

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