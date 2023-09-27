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Примера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место
Самый украинский клуб Ла Лиги снова на высоте
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Alex Caparros
"Жирона" вышла на чистое первое место после 7 туров Ла Лиги - можете ли вы поверить в произошедшее?
На поле "Вильярреала" каталонцы долго не могли найти свой футбол. По правде, то "Подводники" были лучше в первом тайме. Моралес запорол убойный шанс уже на 27-й секунде. Дальше опасно пробивали Пино, Педраса…
Не радовали до перерыва и украинцы - Довбик не находил мяч, а Цыганков очевидно проседал в защите.
Когда Капу заработал пенальти в начале второго тайма, а Парехо его реализовал, показалось, что справедливость восторжествовала. Но на деле "Вильярреал" разбудил зверя.
La Liga standings after seven games:— B/R Football (@brfootball) September 27, 2023
1. Girona—19 points
2. Real Madrid—18 points
3. Barcelona—17 points
Just as expected ???? pic.twitter.com/JOYMEnswtY
В первой же атаке после гола Цыганков нашел Довбика, но тот головой не пробил Йоргенсена. Еще пара минут - и Артем уже ногой расстреливал ворота, и снова "нет".
Забить экс-форварду "Днепра-1" удалось лишь с третьей попытки - на 56-й минуте он в падении замкнул навес от Савио.
"Вильярреал" выглядел шокированным таким натиском. Каталонцы же наоборот поймали кураж, и вскоре Эрик Гарсия после углового вывел своих вперед. 2:1!
И даже это еще не все. "Жирона" продолжала давить, и только невезение помешало отличиться Алейшу Гарсии (перекладина) и Стуани (мимо). Цыганков почти в каждой атаке обострял и тоже претендовал на голы, но чуть-чуть не успевал. В целом хорошая игра от Виктора, активная. Ну, а Довбик и подавно делает себе имя в лиге.
19 - Teams that never were @LaLigaEN champions with 19+ points after their first seven games of the season:— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023
1932/33 - RCD Espanyol
1952/53 - RCD Espanyol
1979/80 - Sporting de Gijón
2023/24 - GIRONA FC
Historical. ⚪️???? pic.twitter.com/LNujCD0Xdl
В таблице "Жирона" вышла в единоличные лидеры с 19 очками. У "Реала" на балл меньше, и именно со "Сливочными" украинцы сыграют в субботу на "Монтиливи. Ну, у "Вильярреала" продолжается кризис - 7 баллов, 13-е место.
7-й тур Примеры. Вильярреал. "Эстадио де ла Серамика"
"Вильярреал" - "Жирона" - 1:2
Голы: Парехо, 49 (с пенальти) - Довбик, 56, Эрик Гарсия, 61
"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт, Альбиоль (Габбья, 78), Манди, Педраса - Моралес (Брететон, 78), Парехо (Тригейрос, 87), Капу (Терратс, 59), Пино (Ахомач, 59) - Серлот, Баэна
"Жирона": Гассанига - Арнау (Коуто, 52), Эрик Гарсия (Блинд, 88), Давид Лопес, Гутьеррес - Цыганков (Солис, 88), Алейш Гарсия, Эррера, Мартин (Порту, 53), Савио - Довбик (Стуани, 69)
Предупреждения: Пино, 16, Баэна, 87, Бреретон, 90+1 - Эррера, 58, Гутьеррес, 90+1
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