Примера. Вильярреал - Жирона 1:2. Довбик выводит своих на первое место

"Жирона" вышла на чистое первое место после 7 туров Ла Лиги - можете ли вы поверить в произошедшее?

На поле "Вильярреала" каталонцы долго не могли найти свой футбол. По правде, то "Подводники" были лучше в первом тайме. Моралес запорол убойный шанс уже на 27-й секунде. Дальше опасно пробивали Пино, Педраса…

Не радовали до перерыва и украинцы - Довбик не находил мяч, а Цыганков очевидно проседал в защите.

Когда Капу заработал пенальти в начале второго тайма, а Парехо его реализовал, показалось, что справедливость восторжествовала. Но на деле "Вильярреал" разбудил зверя.

La Liga standings after seven games: 1. Girona—19 points 2. Real Madrid—18 points 3. Barcelona—17 points Just as expected ???? pic.twitter.com/JOYMEnswtY

В первой же атаке после гола Цыганков нашел Довбика, но тот головой не пробил Йоргенсена. Еще пара минут - и Артем уже ногой расстреливал ворота, и снова "нет".

Забить экс-форварду "Днепра-1" удалось лишь с третьей попытки - на 56-й минуте он в падении замкнул навес от Савио.

"Вильярреал" выглядел шокированным таким натиском. Каталонцы же наоборот поймали кураж, и вскоре Эрик Гарсия после углового вывел своих вперед. 2:1!

И даже это еще не все. "Жирона" продолжала давить, и только невезение помешало отличиться Алейшу Гарсии (перекладина) и Стуани (мимо). Цыганков почти в каждой атаке обострял и тоже претендовал на голы, но чуть-чуть не успевал. В целом хорошая игра от Виктора, активная. Ну, а Довбик и подавно делает себе имя в лиге.

19 - Teams that never were @LaLigaEN champions with 19+ points after their first seven games of the season:



1932/33 - RCD Espanyol

1952/53 - RCD Espanyol

1979/80 - Sporting de Gijón

2023/24 - GIRONA FC



Historical. ⚪️???? pic.twitter.com/LNujCD0Xdl