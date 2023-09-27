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Примера. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. А могли забить и все десять

Испания
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(1 голосов)

Чудеса нереализации от "Сливочных"

Примера. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. А могли забить и все десять

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

Это был максимально стереотипный, где-то даже карикатурный матч гранда против аутсайдера.

"Лас-Пальмас" за час игры не сподобился хотя бы на один удар в створ ворот, не говоря уже о моментах. Даже если мяч попадал к гостям, они пытались его бесцельно держать и тянуть время. Это не футбол.

"Реал" играл без Беллингема, Винисиуса, а по ходу матча еще и потерял Алабу, но соперник был так плох, что этого и близко не чувствовалось.

Браим Диас и Хоселу могли оформить по хет-трику еще в первом тайме, но на пути мяча становился вратарь Вальес, да и сами мадридцы пробивали как-то слабовато. Удары Родриго уже традиционно в Ла Лиге не находили цели. Попытка Начо с близкого расстояния тоже пришлась в тело вратарю "Лас-Пальмаса".

Это ни на секунду не напоминало сенсацию - скорее, дикое невезение; даже проклятие. Было ясно, что рано или поздно Мадрид его снимет, ведь соперник был абсолютно мертв.

Браим Диас - вот кто это сделал. Хавбеку "Реала" классно ассистировал Васкес, но и его удар в девятку надо отмечать.

Ну, а после перерыва еще Хоселу напомнил, что головой бьет лучше, чем ногами - и на этом игра была завершена. Одни не хотели, другие - не могли. Возвращение Винисиуса после травмы - вот единственное достойное упоминания событие.

В таблице победа подняла "Реал" на чистое второе место с 18 очками. Впереди только "Жирона", с которой "Сливочные" сыграют в субботу. У "Лас-Пальмаса" - 5 баллов; у него своя борьба.

7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"

"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 2:0

Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54

"Реал Мадрид": Кепа - Начо, Рюдигер, Алаба (Васкес, 41), Менди (Фран Гарсия, 77) - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Браим Диас (Себальос, 57) - Хоселу (Винисиус, 57), Родриго

"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Курбело, Синкгравен (Серхи Кардона, 46) - Мунир, Муньос (Луаодис, 77), Мфулу (Кириан Родригес, 46), Виера (Перроне, 77), Эррера - Каба (Парк, 57)

Предупреждение: Коко, 79

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В статье: Реал (Мадрид) Лас-Пальмас (Лас-Пальмас-де-Гран-Канария)
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Комментарии (3)
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denis_m
27.09.2023 в 22:05
Спокійний матч для Реалу,але мали забивати більше,реалізація хромає на початку сезону.По захисту сьогодні питань немає.
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+1
0
oda1979 (Запорожье)
27.09.2023 в 21:58
Вообщем, в текущем сезоне каталонские шлемазлы могут сушить весла. Первый РМ, втораяЖирона, а потом всякий непотреб
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+1
-1
avatar
hrdhrd (Україна)
27.09.2023 в 22:52
А третья Севилья, четвертый Бетис. Барселона сразу в ЛЕ, ну чтобы лишние матчи в ЛЧ не играть, сразу в родной турнир ехать
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0
0

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