Примера. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. А могли забить и все десять

Это был максимально стереотипный, где-то даже карикатурный матч гранда против аутсайдера.

"Лас-Пальмас" за час игры не сподобился хотя бы на один удар в створ ворот, не говоря уже о моментах. Даже если мяч попадал к гостям, они пытались его бесцельно держать и тянуть время. Это не футбол.

"Реал" играл без Беллингема, Винисиуса, а по ходу матча еще и потерял Алабу, но соперник был так плох, что этого и близко не чувствовалось.

Браим Диас и Хоселу могли оформить по хет-трику еще в первом тайме, но на пути мяча становился вратарь Вальес, да и сами мадридцы пробивали как-то слабовато. Удары Родриго уже традиционно в Ла Лиге не находили цели. Попытка Начо с близкого расстояния тоже пришлась в тело вратарю "Лас-Пальмаса".

Это ни на секунду не напоминало сенсацию - скорее, дикое невезение; даже проклятие. Было ясно, что рано или поздно Мадрид его снимет, ведь соперник был абсолютно мертв.

Браим Диас - вот кто это сделал. Хавбеку "Реала" классно ассистировал Васкес, но и его удар в девятку надо отмечать.

Ну, а после перерыва еще Хоселу напомнил, что головой бьет лучше, чем ногами - и на этом игра была завершена. Одни не хотели, другие - не могли. Возвращение Винисиуса после травмы - вот единственное достойное упоминания событие.

