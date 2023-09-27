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Примера. Реал Мадрид - Лас-Пальмас 2:0. А могли забить и все десять
Чудеса нереализации от "Сливочных"
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Florencia Tan Jun
Это был максимально стереотипный, где-то даже карикатурный матч гранда против аутсайдера.
"Лас-Пальмас" за час игры не сподобился хотя бы на один удар в створ ворот, не говоря уже о моментах. Даже если мяч попадал к гостям, они пытались его бесцельно держать и тянуть время. Это не футбол.
"Реал" играл без Беллингема, Винисиуса, а по ходу матча еще и потерял Алабу, но соперник был так плох, что этого и близко не чувствовалось.
Браим Диас и Хоселу могли оформить по хет-трику еще в первом тайме, но на пути мяча становился вратарь Вальес, да и сами мадридцы пробивали как-то слабовато. Удары Родриго уже традиционно в Ла Лиге не находили цели. Попытка Начо с близкого расстояния тоже пришлась в тело вратарю "Лас-Пальмаса".
2019 - @Brahim is starter with @realmadriden in @LaLigaEN for the first time since May 2019 (under Zinedine Zidane). Oportunity. pic.twitter.com/M2zm5qjcwU— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023
Это ни на секунду не напоминало сенсацию - скорее, дикое невезение; даже проклятие. Было ясно, что рано или поздно Мадрид его снимет, ведь соперник был абсолютно мертв.
Браим Диас - вот кто это сделал. Хавбеку "Реала" классно ассистировал Васкес, но и его удар в девятку надо отмечать.
Ну, а после перерыва еще Хоселу напомнил, что головой бьет лучше, чем ногами - и на этом игра была завершена. Одни не хотели, другие - не могли. Возвращение Винисиуса после травмы - вот единственное достойное упоминания событие.
4 - Joselu Mato is the first player to score in his first four home games with @realmadrid in @LaLigaEN in 21st Century (four goals in total). Specialist. pic.twitter.com/QQREcr8dYs— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023
В таблице победа подняла "Реал" на чистое второе место с 18 очками. Впереди только "Жирона", с которой "Сливочные" сыграют в субботу. У "Лас-Пальмаса" - 5 баллов; у него своя борьба.
7-й тур Примеры. Мадрид. "Сантьяго Бернабеу"
"Реал Мадрид" - "Лас-Пальмас" - 2:0
Голы: Браим Диас, 45+3, Хоселу, 54
"Реал Мадрид": Кепа - Начо, Рюдигер, Алаба (Васкес, 41), Менди (Фран Гарсия, 77) - Вальверде, Чуамени, Камавинга - Браим Диас (Себальос, 57) - Хоселу (Винисиус, 57), Родриго
"Лас-Пальмас": Вальес - Араухо, Коко, Курбело, Синкгравен (Серхи Кардона, 46) - Мунир, Муньос (Луаодис, 77), Мфулу (Кириан Родригес, 46), Виера (Перроне, 77), Эррера - Каба (Парк, 57)
Предупреждение: Коко, 79
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