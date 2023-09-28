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Роман Яремчук дебютировал за Валенсию

Испания
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Наконец-то это произошло

Роман Яремчук дебютировал за Валенсию

valenciacf.com

Новина українською

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел на поле в футболке испанской "Валенсии". "Лос Чес" принимали в домашних стенах "Реал Сосьедад" и сгорели со счетом 0:1.

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Яремчук заменил полузащитника Диего Лопеса на 74-й минуте. Накануне главный тренер "Валенсии" отмечал, что Роман наверняка получит игровое время. Видим, что наставник испанской команды свое слово сдержал.

Ранее Яремчук трижды попадал в запас на поединки чемпионата Испании. Напомним, нападающий начал сезон в бельгийском "Брюгге", где провел четыре матча, в которых забил четыре гола, после чего нападающий присоединился на правах сезонной аренды к "Валенсии".

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В статье: Роман Яремчук Валенсия
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