Роман Яремчук дебютировал за Валенсию

Украинский форвард Роман Яремчук впервые вышел на поле в футболке испанской "Валенсии". "Лос Чес" принимали в домашних стенах "Реал Сосьедад" и сгорели со счетом 0:1.

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Яремчук заменил полузащитника Диего Лопеса на 74-й минуте. Накануне главный тренер "Валенсии" отмечал, что Роман наверняка получит игровое время. Видим, что наставник испанской команды свое слово сдержал.

Ранее Яремчук трижды попадал в запас на поединки чемпионата Испании. Напомним, нападающий начал сезон в бельгийском "Брюгге", где провел четыре матча, в которых забил четыре гола, после чего нападающий присоединился на правах сезонной аренды к "Валенсии".