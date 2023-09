Примера. Яремчук не пробил защиту Ла Реала, ошибка Атлетика, скука в Кадисе

Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, но это единственная хорошая новость для "Валенсии" сегодня.

"Ла Реал" выставил неосновной состав и берег силы на субботнее дерби против "Атлетика", и что показали против такого соперника "Летучие мыши"? Да ничего. Лишь на старте "Валенсия" напоминала себя, но Герра и Амалла свои шансы не реализовали.

Баски открыли счет на 32-й минуте, когда Киран Тирни длинным пасом низом нашел в штрафной Карлоса Фернандеса, а тот разобрался, словно Бензема.

Впрочем, еще более решающее значение для матча имела отмашка Амалла по лицу Оярсабаля. Марокканца удалили - и "Валенсии" стало слишком трудно. Она не перешла в оборону, ведь баски даже не думали раскрываться, но и моментов хозяева не создавали.

Яремчук вышел на концовку, чтобы это исправить, и был активен, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.

Тем не менее, победа осталась за "Ла Реалом", который поднялся в таблице на 5-е место с 11 очками. У "Валенсии" - 10 баллов и 7-я строчка.

7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Москера, 46), Диахаби, Озкачар, Гайя (Паулиста, 55) - Пепелу, Герра - Фран Перес (Алмейда, 55), Амалла, Диего Лопес (Яремчук, 74) - Дуро

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Одриосола, 46), Элустондо, Пачеко (Субельдия, 61), Тирни (Муньос, 72) - Мерино, Урко Гонсалес (Субименди, 46), Туррьентес (Браис Мендес, 61) - Оярсабаль, Карлос Фернандес, Шо

Предупреждения: Амалла, 42, Герра, 45+2, Москера, 79 - Урко Гонсалес, 14, Пачеко, 25, Траоре, 45+2, Карлос Фернандес, 62, Браис Мендес, 68, Мерино, 81, Субельдия, 89

Удаление: Амалла, 45

Этот матч баски не выиграли только из-за одного идиотского фола, который сломал им игру.

"Атлетик" вчистую выиграл первый тайм. Берчиче открыл счет не очень точным, но мощным дальним ударом. После этого де Маркос едва не внес мяч в сетку; Гурусета один раз пробил в Сорию, второй - в штангу. "Хетафе" ответил только выходом Майораля на ворота, который нейтрализовал Симон.

И что было потом? Сансет просто врезал сопернику прямой ногой в голову в ситуации, которая даже близко не требовала фола. Конечно, его удалили.

2 - Oihan Sancer is the first player to be sanctioned with two red cards in top five European leagues in 2023/24 season. Sanctioned. ???????? pic.twitter.com/1XZYWTXD2g