Примера. Яремчук не пробил защиту Ла Реала, ошибка Атлетика, скука в Кадисе

Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, но это единственная хорошая новость для "Валенсии" сегодня.

"Ла Реал" выставил неосновной состав и берег силы на субботнее дерби против "Атлетика", и что показали против такого соперника "Летучие мыши"? Да ничего. Лишь на старте "Валенсия" напоминала себя, но Герра и Амалла свои шансы не реализовали.

Баски открыли счет на 32-й минуте, когда Киран Тирни длинным пасом низом нашел в штрафной Карлоса Фернандеса, а тот разобрался, словно Бензема.

Впрочем, еще более решающее значение для матча имела отмашка Амалла по лицу Оярсабаля. Марокканца удалили - и "Валенсии" стало слишком трудно. Она не перешла в оборону, ведь баски даже не думали раскрываться, но и моментов хозяева не создавали.

Яремчук вышел на концовку, чтобы это исправить, и был активен, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.

❌ Merino debió ver la 2ª ???? por esta patada sobre Yaremchuk.



⚠️ Es una entrada temeraria clara.



• Hernández Hernández dejó seguir equivocadamente. En las que constituyen ???? hay que parar y sacar la 2ª. #RealSociedad #Valencia pic.twitter.com/4lBzszmAPF — Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) September 27, 2023

Тем не менее, победа осталась за "Ла Реалом", который поднялся в таблице на 5-е место с 11 очками. У "Валенсии" - 10 баллов и 7-я строчка.

7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"

"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1

Гол: Карлос Фернандес, 32

"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Москера, 46), Диахаби, Озкачар, Гайя (Паулиста, 55) - Пепелу, Герра - Фран Перес (Алмейда, 55), Амалла, Диего Лопес (Яремчук, 74) - Дуро

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Одриосола, 46), Элустондо, Пачеко (Субельдия, 61), Тирни (Муньос, 72) - Мерино, Урко Гонсалес (Субименди, 46), Туррьентес (Браис Мендес, 61) - Оярсабаль, Карлос Фернандес, Шо

Предупреждения: Амалла, 42, Герра, 45+2, Москера, 79 - Урко Гонсалес, 14, Пачеко, 25, Траоре, 45+2, Карлос Фернандес, 62, Браис Мендес, 68, Мерино, 81, Субельдия, 89

Удаление: Амалла, 45

Этот матч баски не выиграли только из-за одного идиотского фола, который сломал им игру.

"Атлетик" вчистую выиграл первый тайм. Берчиче открыл счет не очень точным, но мощным дальним ударом. После этого де Маркос едва не внес мяч в сетку; Гурусета один раз пробил в Сорию, второй - в штангу. "Хетафе" ответил только выходом Майораля на ворота, который нейтрализовал Симон.

И что было потом? Сансет просто врезал сопернику прямой ногой в голову в ситуации, которая даже близко не требовала фола. Конечно, его удалили.

2 - Oihan Sancer is the first player to be sanctioned with two red cards in top five European leagues in 2023/24 season. Sanctioned. ???????? pic.twitter.com/1XZYWTXD2g — OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023

К чести басков, они и в меньшинстве пытались играть футбол, и Иньяки Уильямс даже забил на индивидуальном мастерстве. Но параллельно из миллиона навесов гостей два таки нашли цель - и это ничья.

В таблице в "Атлетика" теперь 14 очков - это 4-е место. У "Хетафе" - 8 баллов.

7-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"

"Атлетик" - "Хетафе" - 2:2

Голы: Берчиче, 6, Уильямс, 62 - Альварес, 51, Латаса, 83

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 46), Берчиче - Весга (Дани Гарсия, 65), Эррера (Прадос, 82) - Уильямс, Сансет, Беренгер (Муньяин, 85) - Гурусета (Рауль Гарсия, 65)

"Хетафе": Сория - Иглесиас (Кармона, 77), Дуарте, Альварес, Рико, Анхильери (Оскар, 65) - Аленья (Латаса, 65), Арамбарри (Даконам, 77), Максимович (Мата, 85), Гринвуд - Майораль

Предупреждения: Паредес, 2, Гурусета, 58, Йерай, 90+2, Рауль Гарсия, 90+6, Уильямс, 90+6 - Суарес, 7, Анхильери, 83, Оскар, 90+2, Даконам, 90+4, Альдерете, 90+6, Мата, 90+10

Удаление: Сансет, 45+1

В принципе, команды могли еще до выхода на поле договориться про ничью и не терять полтора часа своего и нашего времени.

Это было по-настоящему скучно, особенно второй тайм. До перерыва Рохер Марти, Макси Гомес и Серхио Камельо упустили по одному шансу; после - только удар Иси, отраженный Ледесмой.

Ну, и удаление Абдула Мумина тоже запомнилось. Какой-то фантастический непрофессионализм - сфолить, а затем наорать на судью.

Если вынести это за скобки, то "Райо" играл чуть качественнее. Он выигрывал больше борьбы, чаще бил по воротам, лучше шел в дриблинг. При этом мы все знаем, что "Молнии" умеют играть лучше.

???? Cádiz CF - Rayo Vallecano



⚡ 16 faltas VS 13 faltas.

⚡ 5 tarjetas amarillas VS 6 tarjetas amarillas.

⚡ 0 tarjetas rojas VS 1 tarjeta roja.



Inexplicable. pic.twitter.com/ACbpCvt9dO — Raúl González (@RaulGlezP_) September 27, 2023

В таблице они идут 6-ми с 11 очками. У "Кадиса" - 8 баллов и место в середине таблицы.

7-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"

"Кадис" - "Райо Вальекано" - 0:0

"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Собрино, 64), Эскаланте (Хосе Мари, 83), Алькарас, Мачис (Рамос, 64) - Марти (Наварро, 64), Макси Гомес (Гвардиола, 77)

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино - Сисс, Валентин - де Фрутос (Паласон, 65), Трехо (Кике Перес, 75), Альваро Гарсия (Бебе, 85) - Камельо (де Томас, 75)

Предупреждения: Макси Гомес, 5, Хави Эрнандес, 45+3, Алехо, 51, Луис Эрнандес, 59, Алькарас, 73 - Трехо, 43, Чаваррия, 43, Эспино, 44, Сисс, 68, Лежен, 82, Мумин, 88

Удаление: Мумин, 88