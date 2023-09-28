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Примера. Яремчук не пробил защиту Ла Реала, ошибка Атлетика, скука в Кадисе
Дебют Романа в Ла Лиге, скорее, понравился, чем нет
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce
Дебют Романа Яремчука наконец состоялся, но это единственная хорошая новость для "Валенсии" сегодня.
"Ла Реал" выставил неосновной состав и берег силы на субботнее дерби против "Атлетика", и что показали против такого соперника "Летучие мыши"? Да ничего. Лишь на старте "Валенсия" напоминала себя, но Герра и Амалла свои шансы не реализовали.
Баски открыли счет на 32-й минуте, когда Киран Тирни длинным пасом низом нашел в штрафной Карлоса Фернандеса, а тот разобрался, словно Бензема.
Впрочем, еще более решающее значение для матча имела отмашка Амалла по лицу Оярсабаля. Марокканца удалили - и "Валенсии" стало слишком трудно. Она не перешла в оборону, ведь баски даже не думали раскрываться, но и моментов хозяева не создавали.
Яремчук вышел на концовку, чтобы это исправить, и был активен, заработал карточку для соперника; даже раз пробил головой, но выше ворот. Совсем неплохо для первого матча.
❌ Merino debió ver la 2ª ???? por esta patada sobre Yaremchuk.— Andoni Otxotorena (@andoniotxo_) September 27, 2023
⚠️ Es una entrada temeraria clara.
• Hernández Hernández dejó seguir equivocadamente. En las que constituyen ???? hay que parar y sacar la 2ª. #RealSociedad #Valencia pic.twitter.com/4lBzszmAPF
Тем не менее, победа осталась за "Ла Реалом", который поднялся в таблице на 5-е место с 11 очками. У "Валенсии" - 10 баллов и 7-я строчка.
7-й тур Примеры. Валенсия. "Месталья"
"Валенсия" - "Реал Сосьедад" - 0:1
Гол: Карлос Фернандес, 32
"Валенсия": Мамардашвили - Коррея (Москера, 46), Диахаби, Озкачар, Гайя (Паулиста, 55) - Пепелу, Герра - Фран Перес (Алмейда, 55), Амалла, Диего Лопес (Яремчук, 74) - Дуро
"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре (Одриосола, 46), Элустондо, Пачеко (Субельдия, 61), Тирни (Муньос, 72) - Мерино, Урко Гонсалес (Субименди, 46), Туррьентес (Браис Мендес, 61) - Оярсабаль, Карлос Фернандес, Шо
Предупреждения: Амалла, 42, Герра, 45+2, Москера, 79 - Урко Гонсалес, 14, Пачеко, 25, Траоре, 45+2, Карлос Фернандес, 62, Браис Мендес, 68, Мерино, 81, Субельдия, 89
Удаление: Амалла, 45
Этот матч баски не выиграли только из-за одного идиотского фола, который сломал им игру.
"Атлетик" вчистую выиграл первый тайм. Берчиче открыл счет не очень точным, но мощным дальним ударом. После этого де Маркос едва не внес мяч в сетку; Гурусета один раз пробил в Сорию, второй - в штангу. "Хетафе" ответил только выходом Майораля на ворота, который нейтрализовал Симон.
И что было потом? Сансет просто врезал сопернику прямой ногой в голову в ситуации, которая даже близко не требовала фола. Конечно, его удалили.
2 - Oihan Sancer is the first player to be sanctioned with two red cards in top five European leagues in 2023/24 season. Sanctioned. ???????? pic.twitter.com/1XZYWTXD2g— OptaJose (@OptaJose) September 27, 2023
К чести басков, они и в меньшинстве пытались играть футбол, и Иньяки Уильямс даже забил на индивидуальном мастерстве. Но параллельно из миллиона навесов гостей два таки нашли цель - и это ничья.
В таблице в "Атлетика" теперь 14 очков - это 4-е место. У "Хетафе" - 8 баллов.
7-й тур Примеры. Бильбао. "Сан-Мамес"
"Атлетик" - "Хетафе" - 2:2
Голы: Берчиче, 6, Уильямс, 62 - Альварес, 51, Латаса, 83
"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан, Паредес (Йерай, 46), Берчиче - Весга (Дани Гарсия, 65), Эррера (Прадос, 82) - Уильямс, Сансет, Беренгер (Муньяин, 85) - Гурусета (Рауль Гарсия, 65)
"Хетафе": Сория - Иглесиас (Кармона, 77), Дуарте, Альварес, Рико, Анхильери (Оскар, 65) - Аленья (Латаса, 65), Арамбарри (Даконам, 77), Максимович (Мата, 85), Гринвуд - Майораль
Предупреждения: Паредес, 2, Гурусета, 58, Йерай, 90+2, Рауль Гарсия, 90+6, Уильямс, 90+6 - Суарес, 7, Анхильери, 83, Оскар, 90+2, Даконам, 90+4, Альдерете, 90+6, Мата, 90+10
Удаление: Сансет, 45+1
В принципе, команды могли еще до выхода на поле договориться про ничью и не терять полтора часа своего и нашего времени.
Это было по-настоящему скучно, особенно второй тайм. До перерыва Рохер Марти, Макси Гомес и Серхио Камельо упустили по одному шансу; после - только удар Иси, отраженный Ледесмой.
Ну, и удаление Абдула Мумина тоже запомнилось. Какой-то фантастический непрофессионализм - сфолить, а затем наорать на судью.
Если вынести это за скобки, то "Райо" играл чуть качественнее. Он выигрывал больше борьбы, чаще бил по воротам, лучше шел в дриблинг. При этом мы все знаем, что "Молнии" умеют играть лучше.
???? Cádiz CF - Rayo Vallecano— Raúl González (@RaulGlezP_) September 27, 2023
⚡ 16 faltas VS 13 faltas.
⚡ 5 tarjetas amarillas VS 6 tarjetas amarillas.
⚡ 0 tarjetas rojas VS 1 tarjeta roja.
Inexplicable. pic.twitter.com/ACbpCvt9dO
В таблице они идут 6-ми с 11 очками. У "Кадиса" - 8 баллов и место в середине таблицы.
7-й тур Примеры. Кадис. "Нуэво Мирандилья"
"Кадис" - "Райо Вальекано" - 0:0
"Кадис": Ледесма - Карселен, Луис Эрнандес, Фали Хименес, Хави Эрнандес - Алехо (Собрино, 64), Эскаланте (Хосе Мари, 83), Алькарас, Мачис (Рамос, 64) - Марти (Наварро, 64), Макси Гомес (Гвардиола, 77)
"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Мумин, Лежен, Эспино - Сисс, Валентин - де Фрутос (Паласон, 65), Трехо (Кике Перес, 75), Альваро Гарсия (Бебе, 85) - Камельо (де Томас, 75)
Предупреждения: Макси Гомес, 5, Хави Эрнандес, 45+3, Алехо, 51, Луис Эрнандес, 59, Алькарас, 73 - Трехо, 43, Чаваррия, 43, Эспино, 44, Сисс, 68, Лежен, 82, Мумин, 88
Удаление: Мумин, 88
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