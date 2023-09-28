Анчелотти после победы над Лас-Пальмасом: Я предпочел дать Модричу и Беллингему отдохнуть

В 7-м туре Ла Лиги "Реал" обыграл "Лас-Пальмас" со счетом 2:0.

"Я беспокоился в конце второго тайма, когда мы сбавили темп. Мы не могли как следует контролировать игру, играли с низкой интенсивностью, и это беспокоит меня. Мы активно начали, чтобы избежать проблем, таких, как ранняя адаптация. В первом тайме нам немного не хватило везения, а во втором - интенсивности.

Я предпочел дать Модричу и Беллингему отдохнуть, хотя Беллингем не говорил, что он устал. Я не фанат владения мячом - я фанат голов.

Лука Модрич прекрасно понимает, в каких именно матчах ему нужен отдых. Сегодня не играли ни Модрич, ни Беллингем. Мы должны делать все как можно лучше.

До следующего перерыва ротация будет проводиться. Потому что это очень важный отрезок. Впереди много игр, много травм. Игрокам тяжело выкладываться на сто процентов", - сказал главный тренер "Реала".