Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже выдвинул обвинения

Председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, считает выплату 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

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Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Судья опирается на похожие прецеденты из практики Верховного суда.