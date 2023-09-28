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Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже выдвинул обвинения

Испания
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(1 голосов)

Суд считает Барсу виновной во взяточничестве по делу Негрейры

Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже выдвинул обвинения

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, считает выплату 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF преступлением.

Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын, а также бывшие президенты каталонского клуба Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

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Позиция суда заключается в том, что ни одно должностное лицо не может получать дополнительное вознаграждение за выполнение своих обязанностей. Судья опирается на похожие прецеденты из практики Верховного суда.

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В статье: Барселона
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Источник:
eldebate

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Комментарии (4)
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KondratCheUa (Чернигов)
28.09.2023 в 15:10
Пинда Барселоне!Ааа, точно! Ещё не все рычаги использовались, ещё Лапорта не миньтил никому официально..
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0
0
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Бapceлиниyc
28.09.2023 в 14:38
Скоро этот судья будет опираться на костыли...
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0
-1
Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2023 в 14:37
Не обращайте внимание на этот лживый вброс от уа-футбол. Друг Переса выдвинул обвинение юридическому лицу, т.е., ФК Барселоне. Ни одному из должностных лиц клуба обвинение не предъявлено.
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+1
-1
avatar
Бapceлиниyc
28.09.2023 в 14:41
Почитай шо дебил ода пишет на ветке Жироны. Ну просто феерический долбоё@.
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0
-1

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