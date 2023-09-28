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Ла Лига планирует ослабить экономический контроль клубов. Лимит расходов на трансферы и контракты может вырасти

Испания
(1 голосов)

В Ла Лиге планируются изменения в экономическом контроле клубов

Ла Лига планирует ослабить экономический контроль клубов. Лимит расходов на трансферы и контракты может вырасти

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

С 2013 года, когда Хавьер Тебас стал президентом Ла Лиги, в испанском чемпионате действует система экономического контроля. Несмотря на то, что введение этой системы привело к тому, что клубы перестали задерживать финансовые выплаты, команды лиги теперь ограничены в расходах на трансферы.

Осознавая эту проблему, Ла Лига рассматривает возможность внесения изменений в правила экономического контроля, чтобы стимулировать инвестиции в трансферы, пишет Marca.

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Планируются такие послабления:

- Убытки, вызванные пандемией коронавируса, можно будет распределить на большее количество лет. Сейчас клубы Ла Лиги обязаны покрыть все подобные убытки до конца сезона-2026/27, объемы выплат в процентах - одинаковы для всех команд. Теперь же лига хочет установить максимальный годовой лимит выплат в зависимости от доходов конкретного клуба.

- Увеличение капитала клубов. Раньше часть капитала нужно было направлять на исправление финансового баланса, а не увеличение лимита расходов на состав. Теперь же часть этих денег можно направить на возмещение потерь от ковида, что напрямую повлияет на лимит расходов на состав.

- В лимите расходов на состав не будут учитывать амортизацию от инвестиций в инфраструктуру, например, в улучшение стадиона.

Эти меры еще должны одобрить клубы.

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В статье: Ла Лига
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Источник:
marca

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Комментарии (1)
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Бapceлиниyc
28.09.2023 в 16:33
А затягивали спецом под Барсу? шлемазлы позорные блъ..
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