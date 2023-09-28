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УЕФА может исключить Барсу из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры

Испания
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Скандал возвращается на первые полосы газет

УЕФА может исключить Барсу из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры

фото из соцсетей

Новина українською

УЕФА может исключить "Барсу" из ЛЧ на фоне обвинений по делу Негрейры, но предпочтет дождаться итогов суда, сообщает AS.

Напомним, глава Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, ведущий дело, посчитал преступлением выплаты на сумму 7,5 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF. Также во взяточничестве обвинены сам Хосе Мария Энрикес Негрейра, его сын и бывшие президенты "Барселоны" Жозеп Бартомеу и Сандро Росель.

As утверждает, что новый поворот в деле может иметь серьезные последствия для "каталонцев" в Лиге чемпионов. В июле "Барселону" временно допустили до участия в турнире. При этом отмечалось, что "блауграну" все еще могут исключить.

По поводу этого высказался тренер сине гранатовых Хави: "На следующей неделе будет еще одна новость о Негрейре, через пятнадцать дней еще одна, а через полтора месяца будет еще одна. Вы уже знаете мое мнение о деле. Посмотрите архив любой газеты и увидите. У меня никогда не было ощущения, что судьи помогают "Барсе". Никогда".

Источники As в УЕФА сообщили, что в союзе предпочтут дождаться окончания официального расследования испанского суда. Однако, если инспекторам по этике и дисциплинарным вопросам союза покажется, что вина "Барсы" достаточно очевидна, они могут исключить клуб до официального приговора.

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В статье: УЕФА Лига чемпионов Барселона
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Источник:
as.com

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Комментарии (1)
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Darian Clark (Montreal - Quebec)
28.09.2023 в 17:45
Никаких исключений быть не может. Никаких доказательств по, так называемому делу Негрейры, которое придумал глупый перес, у следствия нет. А то, что не очень умные люди из уа-футбола пытаются поднять себе рейтинги за счёт "сенсационных" заголовков, то это не ново... Не обращайте внимания.
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