Ла Лига опубликовала претендентов на игрока месяца в сентябре: Кубо, Левандовский и Беллингем

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца в сентябре. Номинированы Роберт Левандовский, Джуд Беллингем, Такефуса Кубо, Иньяки Уильямс и Савио Морейра.

Напомним, что в прошлом месяце лучшим в Ла Лиге был признан Джуд Беллингем. Полузащитник ярко начал в чемпионате Испании и несколько раз спас мадридский "Реал".

???? These are the nominees for September's PLAYER OF THE MONTH in #LALIGAEASPORTS!



???? @lewy_official

???? Takefusa Kubo

???? @BellinghamJude

???? 'Savinho'

???? @willliamsssnico#LALIGAPOTM | @EASPORTSFC#PREMIOSLALIGA