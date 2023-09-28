Ла Лига опубликовала претендентов на игрока месяца в сентябре: Кубо, Левандовский и Беллингем

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца в сентябре. Номинированы Роберт Левандовский, Джуд Беллингем, Такефуса Кубо, Иньяки Уильямс и Савио Морейра.

Роберт Левандовский ("Барселона") – 4 игры, 4 гола, 2 ассиста.

Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд") – 3 игры, 1 гол.

Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад") – 3 игры, 3 гола.

Иньяки Уильямс ("Атлетик Бильбао") – 4 игры, 3 гола, 1 ассист.

Савио Морейра ("Жирона") – 4 игры, 2 гола, 3 ассиста.

Напомним, что в прошлом месяце лучшим в Ла Лиге был признан Джуд Беллингем. Полузащитник ярко начал в чемпионате Испании и несколько раз спас мадридский "Реал".