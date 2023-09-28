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Ла Лига опубликовала претендентов на игрока месяца в сентябре: Кубо, Левандовский и Беллингем

Испания
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Список претендентов яркий

Ла Лига опубликовала претендентов на игрока месяца в сентябре: Кубо, Левандовский и Беллингем

Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es

Новина українською

Ла Лига опубликовала список претендентов на звание лучшего игрока месяца в сентябре. Номинированы Роберт Левандовский, Джуд Беллингем, Такефуса Кубо, Иньяки Уильямс и Савио Морейра.

  • Роберт Левандовский ("Барселона") – 4 игры, 4 гола, 2 ассиста.
  • Джуд Беллингем ("Боруссия Дортмунд") – 3 игры, 1 гол.
  • Такефуса Кубо ("Реал Сосьедад") – 3 игры, 3 гола.
  • Иньяки Уильямс ("Атлетик Бильбао") – 4 игры, 3 гола, 1 ассист.
  • Савио Морейра ("Жирона") – 4 игры, 2 гола, 3 ассиста.

Напомним, что в прошлом месяце лучшим в Ла Лиге был признан Джуд Беллингем. Полузащитник ярко начал в чемпионате Испании и несколько раз спас мадридский "Реал".

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В статье: Роберт Левандовский Ла Лига Такефуса Кубо Джуд Беллингем
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