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В Испании желают смерти Гринвуду. Ему кричали умереть в матчах с Атлетиком и Осасуной

Испания
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Старые добрые испанские фанаты

В Испании желают смерти Гринвуду. Ему кричали умереть в матчах с Атлетиком и Осасуной

Фото: Getty Images

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Болельщики "Атлетик Бильбао" выкрикивали "Гринвуд, умри!", когда англичанин исполнял штрафные удары в матче 7-го тура Ла Лиги (2:2). Подобные пожелания смерти звучали и на матче "Хетафе" с "Осасуной" (3:2) 17-го сентября.

Ла Лига подтвердила факт, что кричалки были, а также подтвердила освистывания игрока перед стартовым свистком. К "Атлетико" могут применить санкции дисциплинарного характера.

Гринвуд сыграл в этом сезоне за "Хетафе" 3 матча и отличился 1 результативной передачей.

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В статье: Атлетик (Бильбао) Хетафе Осасуна (Памплона) Мейсон Гринвуд
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Источник:
theathletic.com

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