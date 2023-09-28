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В Испании желают смерти Гринвуду. Ему кричали умереть в матчах с Атлетиком и Осасуной
Старые добрые испанские фанаты
Фото: Getty Images
Болельщики "Атлетик Бильбао" выкрикивали "Гринвуд, умри!", когда англичанин исполнял штрафные удары в матче 7-го тура Ла Лиги (2:2). Подобные пожелания смерти звучали и на матче "Хетафе" с "Осасуной" (3:2) 17-го сентября.
Ла Лига подтвердила факт, что кричалки были, а также подтвердила освистывания игрока перед стартовым свистком. К "Атлетико" могут применить санкции дисциплинарного характера.
Гринвуд сыграл в этом сезоне за "Хетафе" 3 матча и отличился 1 результативной передачей.
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