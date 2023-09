Примера. Осасуна - Атлетико 0:2. Классический Симеоне

"Атлетико" сыграл в своем типичном оборонительном стиле, и этого хватило для победы в Памплоне.

Антуан Гризманн открыл счет на 20-й минуте, идеально сыграв на добивании с максимально острого угла.

Этот момент целых 80 минут оставался единственным для "Матрасников", которые приехали в Памплону только защищаться. "Осасуна" билась об эту оборону, как рыба об лед. В первом тайме лучший момент упустил Мохика, когда вместо прострела пробил в штангу.

Во втором тайме шансы забить Облаку имели Авила, Будимир, Торро, но либо пробивали мимо, либо вратарь их переигрывал.

Кульминация матча наступила минут за десять до конца основного времени. Сперва забила "Осасуна", но гол Будимира судьи отменили из-за отмашки Ороса по лицу Витселя. Чистый фол, но возмущались хозяева долго, и пока они спорили, "Атлетико" разыграл комбинацию на троих. Гризманн запустил в прорыв Лино, тот нашел в штрафной Рикельме - и РоРо провел первый гол за основу "Матрасников".

Два удара - два гола. А в это же время капитан "Осасуны" Давид Гарсия даже с пары метров не попал в рамку.

