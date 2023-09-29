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Примера. Осасуна - Атлетико 0:2. Классический Симеоне

Испания
(1 голосов)

Атаки нет, а победа есть

Примера. Осасуна - Атлетико 0:2. Классический Симеоне

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Jose Breton/Pics Action/NurPhoto

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Атлетико" сыграл в своем типичном оборонительном стиле, и этого хватило для победы в Памплоне.

Антуан Гризманн открыл счет на 20-й минуте, идеально сыграв на добивании с максимально острого угла.

Этот момент целых 80 минут оставался единственным для "Матрасников", которые приехали в Памплону только защищаться. "Осасуна" билась об эту оборону, как рыба об лед. В первом тайме лучший момент упустил Мохика, когда вместо прострела пробил в штангу.

Во втором тайме шансы забить Облаку имели Авила, Будимир, Торро, но либо пробивали мимо, либо вратарь их переигрывал.

Кульминация матча наступила минут за десять до конца основного времени. Сперва забила "Осасуна", но гол Будимира судьи отменили из-за отмашки Ороса по лицу Витселя. Чистый фол, но возмущались хозяева долго, и пока они спорили, "Атлетико" разыграл комбинацию на троих. Гризманн запустил в прорыв Лино, тот нашел в штрафной Рикельме - и РоРо провел первый гол за основу "Матрасников".

Два удара - два гола. А в это же время капитан "Осасуны" Давид Гарсия даже с пары метров не попал в рамку.

Удаление Мораты чуть подпортило настроение "Атлетико", но несильно. В таблице он уже 5-й с 13 очками и матчем в запасе. У "Осасуны" - 7 баллов.

7-й тур Примеры. Памплона. "Эль Садар"

"Осасуна" - "Атлетико" - 0:2

Голы: Гризманн, 20, Рикельме, 81

"Осасуна": Айтор Фернандес - Аресо, Катена, Давид Гарсия, Крус - Ибаньес (Монкайола, 66), Торро (Муньос, 66), Орос (Рубен Гарсия, 90) - Авила, Будимир (Рауль Гарсия, 78), Мохика (Барха, 78)

"Атлетико": Облак - Молина (Аспиликуэта, 61), Витсель, Хименес, Эрмосо, Самуэл Лино - Льоренте (Рикельме, 67), Коке, Сауль - Гризманн, Мората

Предупреждения: Катена, 54, Орос, 76, Айтор Фернандес, 90 - Самуэл Лино, 82, Мората, 84

Удаления: Авила, 85 - Мората, 85

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В статье: Атлетико (Мадрид) Осасуна (Памплона)
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