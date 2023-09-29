Диего Симеоне прокомментировал победу над Осасуной

Диего Симеоне оценил победу "Атлетико" над "Осасуной" (2:0) в Ла Лиге.

"В первом тайме мы лучше контролировали мяч, но во втором из-за усталости стало сложнее выходить в атаку. К счастью, мы провели хорошую контратаку, потом могли забить еще, но это было бы несправедливо.

Мы одержали очень важную победу и теперь будем отдыхать", - сказал главный тренер "Атлетико".