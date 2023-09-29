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Диего Симеоне прокомментировал победу над Осасуной
Наставник мадридцев доволен результатом
Getty Images / Global Images Ukraine
Диего Симеоне оценил победу "Атлетико" над "Осасуной" (2:0) в Ла Лиге.
"В первом тайме мы лучше контролировали мяч, но во втором из-за усталости стало сложнее выходить в атаку. К счастью, мы провели хорошую контратаку, потом могли забить еще, но это было бы несправедливо.
Мы одержали очень важную победу и теперь будем отдыхать", - сказал главный тренер "Атлетико".
После 6 сыгранных матчей в Примере у подопечных Симеоне 13 очков и они занимают 5 место, однако у "Атлетико" есть игра в запасе.
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