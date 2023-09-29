Генеральный директор Атлетико обвинил Реал в давлении на судей

Генеральный директор "Атлетико" Мигель Анхель Хиль высказался о влиянии "Реала" на судей.

"Они фальсифицируют соревнования, создают невыносимый климат для судей. Аргументы, которыми они нападают на судей, были бы забавными, если бы это не было чем-то настолько серьезным, что непосредственно влияет на ход турнира", - приводит слова Хиля Marca.

После семи туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на одно очко. "Атлетико", в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 13 очков и имея игру в запасе.