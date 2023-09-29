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Барселоне может грозить банкротство - The Telegraph

Испания
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Барселоне может грозить банкротство в случае признания ее вины по делу Негрейры

Барселоне может грозить банкротство - The Telegraph

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Fran SantiagoChris Ricco - UEFA/UEFA

UA-Футбол
Новина українською

Вчера стало известно, что председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, признал выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

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Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвиняют самого Хосе Мария Энрикеса Негрейру, его сына, а также бывших президентов каталонского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Решение по делу примут 9 присяжных.

Как пишет The Telegraph, в случае, если вина Негрейры, его сына, а также Бартомеу и Роселя будет доказана, им будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.

"Барселону" в таком случае могут отстранить от любой футбольной деятельности. Если это произойдет, клуб со 124-летней историей, вероятно, станет банкротом.

Читайте также Барселону обвинили во взяточничестве по делу Негрейры. Бартомеу и Росселю суд тоже выдвинул обвинения
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В статье: Барселона
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Источник:
telegraph

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