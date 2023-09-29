Барселоне может грозить банкротство - The Telegraph

Вчера стало известно, что председатель Следственного суда Барселоны Хоакин Агирре, который ведет дело, признал выплату 7,7 млн евро от "Барселоны" бывшему вице-президенту технического комитета судей (CTA) RFEF в период с 2001-го по 2018-й преступлением.

Больше новостей из мира футбола читайте в режиме Live в Telegram UA-Football

Каталонский клуб обвинили во взяточничестве. Также во взяточничестве обвиняют самого Хосе Мария Энрикеса Негрейру, его сына, а также бывших президентов каталонского клуба Жозепа Бартомеу и Сандро Роселя. Решение по делу примут 9 присяжных.

Как пишет The Telegraph, в случае, если вина Негрейры, его сына, а также Бартомеу и Роселя будет доказана, им будет грозить от 3 до 6 лет тюрьмы.

"Барселону" в таком случае могут отстранить от любой футбольной деятельности. Если это произойдет, клуб со 124-летней историей, вероятно, станет банкротом.