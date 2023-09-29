Карло Анчелотти отреагировал на критику гендиректора Атлетико в адрес Реала

Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова генерального директора "Атлетико" Мигеля Анхеля Хиля в адрес "сливочных".

"Я не обращаю на это внимания, все вольны говорить и делать то, что им угодно. Как по мне, Хиль совершил огромную ошибку, но никто не идеален", - приводит слова Анчелотти Marca.

После семи туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на одно очко. "Атлетико", в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 13 очков.

В следующем туре "Реал" встретится с "Жироной", а "Атлетико" проведет матч с "Кадисом". Матчи состоятся 30 и 1 октября соответственно.