Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Карло Анчелотти отреагировал на критику гендиректора Атлетико в адрес Реала
Анчелотти не обращает внимание на слова
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
Главный тренер мадридского "Реала" Карло Анчелотти прокомментировал слова генерального директора "Атлетико" Мигеля Анхеля Хиля в адрес "сливочных".
"Я не обращаю на это внимания, все вольны говорить и делать то, что им угодно. Как по мне, Хиль совершил огромную ошибку, но никто не идеален", - приводит слова Анчелотти Marca.
После семи туров "Реал" занимает второе место в турнирной таблице чемпионата Испании, записав в свой актив 18 очков. От лидирующей "Жироны" команда отстает на одно очко. "Атлетико", в свою очередь, находится на пятом месте, набрав 13 очков.
В следующем туре "Реал" встретится с "Жироной", а "Атлетико" проведет матч с "Кадисом". Матчи состоятся 30 и 1 октября соответственно.
Популярное сейчас
- Челси готов побить трансферный рекорд АПЛ ради Осимхена
- Довбик - об историческом достижении Жироны: Играем от всего сердца
- Продолжаем уничтожать технику и живую силу врага. Генштаб ВСУ обновил данные о потерях россиян
- Бавария готова заплатить рекордную сумму за футболиста Барселоны
- Красотка дня. Эффектная жена новой звезды Байера, который разрывает Бундеслигу. ФОТО
- Николай Шапаренко, похоже, закрутил роман с дочерью легенды Динамо. ФОТО
Новости по теме
- 14:55 Зарубежные Реал рассматривает Роберто Де Дзерби как одного из кандидатов на должность тренера - Источник
- 15:35 Зарубежные Новичок Реала Гюлер восстановился после травмы
- 10:12 Зарубежные Анчелотти: Совершенно очевидно, что, когда команда не выполняет то, чего я от нее хочу, это моя ответственность