Жирона – лучшая команда среди топ-5 лиг за количеством авторов голов

"Жирона" имеет самое большое количество отличившихся игроков среди топ-5 чемпионатов в этом сезоне. За команду Артема Довбыка и Виктора Цыганкова забивали 11 футболистов.

На втором месте "Барса", за которую испели забить уже 10 игроков, а следом идет "Ньюкасл" с идентичным показателем.

Топ-15 выглядит следующим образом: