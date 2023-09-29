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Жирона – лучшая команда среди топ-5 лиг за количеством авторов голов
За команду Довбика и Цыганкова уже забивали 11 человек
Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий
"Жирона" имеет самое большое количество отличившихся игроков среди топ-5 чемпионатов в этом сезоне. За команду Артема Довбыка и Виктора Цыганкова забивали 11 футболистов.
На втором месте "Барса", за которую испели забить уже 10 игроков, а следом идет "Ньюкасл" с идентичным показателем.
Топ-15 выглядит следующим образом:
- "Жирона" – 11 игроков;
- "Барселона" – 10 игроков;
- "Ньюкасл" – 10 игроков;
- "Монако" – 9 игроков;
- "Байер" – 9 игроков;
- "Рома" – 8 игроков;
- "Аталанта" – 8 игроков;
- "Брайтон" – 8 игроков;
- "Реймс" – 8 игроков;
- "Ренн" – 8 игроков;
- "Лейпциг" – 8 игроков;
- "Милан" – 7 игроков;
- "Интер" – 7 игроков;
- "Фиорентина" – 7 игроков;
- "Наполи" – 7 игроков.
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