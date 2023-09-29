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Жирона – лучшая команда среди топ-5 лиг за количеством авторов голов

Испания
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За команду Довбика и Цыганкова уже забивали 11 человек

Жирона – лучшая команда среди топ-5 лиг за количеством авторов голов

Фото: twitter.com/GironaFC/Автор - невідомий

Новина українською

"Жирона" имеет самое большое количество отличившихся игроков среди топ-5 чемпионатов в этом сезоне. За команду Артема Довбыка и Виктора Цыганкова забивали 11 футболистов.

На втором месте "Барса", за которую испели забить уже 10 игроков, а следом идет "Ньюкасл" с идентичным показателем.

Топ-15 выглядит следующим образом:

  1. "Жирона" – 11 игроков;
  2. "Барселона" – 10 игроков;
  3. "Ньюкасл" – 10 игроков;
  4. "Монако" – 9 игроков;
  5. "Байер" – 9 игроков;
  6. "Рома" – 8 игроков;
  7. "Аталанта" – 8 игроков;
  8. "Брайтон" – 8 игроков;
  9. "Реймс" – 8 игроков;
  10. "Ренн" – 8 игроков;
  11. "Лейпциг" – 8 игроков;
  12. "Милан" – 7 игроков;
  13. "Интер" – 7 игроков;
  14. "Фиорентина" – 7 игроков;
  15. "Наполи" – 7 игроков.
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В статье: Артем Довбик Жирона
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