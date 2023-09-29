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Анчелотти сравнил Реал с Жироной: У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках
Команда сенсационно лидирует в Ла Лиге
Фото: GironaFC/Автор - невідомий
Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти сравнил выступления своей команды и "Жироны". "У нас есть и травмы, и усталость", – заявил менеджер "Реала".
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"Мы должны уважать то, что говорит турнирная таблица.
Результаты "Жироны" в первых матчах лучше, чем у других клубов. Мы относимся к этому с уважением. "Жирона" способна сражаться.
У них есть серьезное преимущество – команда не выступает в еврокубках, поэтому может хорошо готовиться к матчам.
Больше всего на команды влияют игры национальных сборных. У нас есть и травмы, и усталость", – сказал Карло Анчелотти.
Напомним, что "Жирона" занимает 1-е место в Ла Лиге, а "Реал" идет вторым. Команда Карло отстает от банды Довбика и Цыганкова на 1 очко.
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