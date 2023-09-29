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Жирона - Реал Мадрид. Где и когда смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
"Жирона" - "Реал Мадрид": Где и когда смотреть онлайн трансляцию матча ⋉ 30.09.2023 ⋊ Примера на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Soccrates
"Жирона" примет "Реал" в статусе единоличного лидера Примеры после 7 туров, и это пока главная сенсация во всех европейских топ-лигах.
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Цыганков, Довбик и их партнеры могут продлить сказку. У них самая результативная атака Ла Лиги, да и оборона ранее ограничила "Реал Сосьедад" и "Вильярреал" одним забитым мячом. Это очень хорошо.
При этом надо понимать, что "Реал" все-таки большой фаворит. Игроков, калибра Винисиуса, Беллингема, Вальверде, Карвахаля нет ни у кого в Ла Лиге, кроме "Барселоны". Без везения "Жироне" тут не сдюжить.
Будет ли оно, или же сказка каталонцев закончится - увидим 30 сентября в прямом эфире на MEGOGO Футбол 1 и Volia TV. Начало - в 19:30 по Киеву.
Если вы не можете посмотреть видеоэфир, предлагаем следить за ходом событий на поле с помощью текстовой трансляции от UA-Футбол >>>
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