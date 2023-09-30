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Рафинья скорее всего не сыграет в матче с Реалом через месяц из-за травмы
Серьезная потеря для "Барсы"
Фото: https://twitter.com/FCBarcelona_es
"Барселоне" может прийтись играть без Рафиньи целый месяц. Бразилец возможно получил разрыв мышц бедра в матче с "Севильей" 29-го сентября.
Напомним, что бразилец был заменен на 37-ой минуте встречи. Он травмировался после удара по воротам.
Если диагноз подтвердится, то Рафинья не сможет играть больше месяца, а это исключает его участие в Эль Класико 28-го октября.
Рафинья провел в этом сезоне за "Барсу" 7 матчей, забил 2 гола и отдал 3 результативных передачи.
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