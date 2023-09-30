Жирона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

"Жирона" очень неожиданно, но очень приятно для украинских ценителей футбола, претендует на лидерство в Ла Лиге. Сейчас у команды Довбика и Цыганкова – суперважный матч против "Реала". Вот если бы еще и Лунин здесь сыграл…

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Матч восьмого тура Ла Лиги состоится в субботу, 30-го сентября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO.

Примера. 8-й тур

30 сентября. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" 19:30 "Реал Мадрид"

Арбитр: Хуан Пулидо Сантана

Трансляция: MEGOGO Футбол 1