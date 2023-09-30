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Жирона - Реал. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Жирона - Реал: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 30.09.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол
Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Diego Souto/Quality Sport Images
"Жирона" очень неожиданно, но очень приятно для украинских ценителей футбола, претендует на лидерство в Ла Лиге. Сейчас у команды Довбика и Цыганкова – суперважный матч против "Реала". Вот если бы еще и Лунин здесь сыграл…
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Матч восьмого тура Ла Лиги состоится в субботу, 30-го сентября, в 19:30. Прямую онлайн видеотрансляцию можно посмотреть на MEGOGO.
Примера. 8-й тур
30 сентября. Жирона. "Монтиливи"
"Жирона" 19:30 "Реал Мадрид"
Арбитр: Хуан Пулидо Сантана
Трансляция: MEGOGO Футбол 1
Трансляція матчу Жирона - РеалСмотреть трансляцию
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