Гвардиола: Барселона не платила судьям. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о деле Негрейры. Он заявил, что не видел, чтобы судьи помагали "Барселоне", когда он её тренировал.

Стоит напомнить, что во время тренерства Гвардиолы "Барселона" играла подозрительные с точки зрения судейства матчи в Лиге чемпионов. Так поединок с "Челси" при судействе Эвребе до сих пор считается одним из скандальнейших матчей.

"Подождем и увидим. Пусть идет судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал. Но я точно не видел, чтобы "Барселона" платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что "Барселона" будет защищать свою позицию. Посмотрим. В чем я уверен, так это в том, что "Барселона" в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников. Суд решит, что произошло на самом деле", – сказал Гвардиола.

Недавно "Барселону" обвинили во взяточничестве в связи с делом Негрейры. В нем также обвиняется бывшее руководство клуба.