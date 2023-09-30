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Гвардиола: Барселона не платила судьям. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников

Испания
(1 голосов)

Пеп защищает свой бывший клуб

Гвардиола: Барселона не платила судьям. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников

Фото: Getty Images

Новина українською

Главный тренер "Манчестер Сити" Пеп Гвардиола высказался о деле Негрейры. Он заявил, что не видел, чтобы судьи помагали "Барселоне", когда он её тренировал.

Стоит напомнить, что во время тренерства Гвардиолы "Барселона" играла подозрительные с точки зрения судейства матчи в Лиге чемпионов. Так поединок с "Челси" при судействе Эвребе до сих пор считается одним из скандальнейших матчей.

"Подождем и увидим. Пусть идет судебный процесс. Я не погружен в это, ничего не видел и не читал.

Но я точно не видел, чтобы "Барселона" платила судьям, чтобы получить выгоду от этого. Не видел такого. Вот почему я хочу подождать, прежде чем высказать свое мнение, потому что "Барселона" будет защищать свою позицию. Посмотрим.

В чем я уверен, так это в том, что "Барселона" в наше время побеждала потому, что была лучше соперников. В этом я убежден. Мы выигрывали, потому что были намного лучше соперников.

Суд решит, что произошло на самом деле", – сказал Гвардиола.

Недавно "Барселону" обвинили во взяточничестве в связи с делом Негрейры. В нем также обвиняется бывшее руководство клуба.

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В статье: Барселона Манчестер Сити Пеп Гвардиола Хосе Мария Энрикес Негрейра
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Источник:
mirror.co.uk

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Комментарии (1)
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trafalgar (Запорожье)
30.09.2023 в 15:52
про матч с Челси в 2009 я бы так не сказал...
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