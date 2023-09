Примера. Вильярреал по-прежнему никакой, Фалькао и судьи спасли Райо

Ничья с "Барселоной" пошла "Мальорке" на пользу - на поле "Райо" она выглядела достойно.

"Молнии" лучше начали матч, и Альваро Гарсия почти моментально забил, воспользовавшись умным пасом Камельо.

Далее был штрафной от Унаи Лопеса в штангу, но затем "Киноварь" выровняла матч и перед перерывом сравняла счет. Помог штрафной, после которого Абдон и Мурики поочередно выиграли борьбу у защитников.

4 - Vedat Muriqi has scored in each of his four @LaLigaEN games against Rayo Vallecano (four goals overall), making them the only opponent he has scored in 100% of his games against them in the competition (at least 2 games).



