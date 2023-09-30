Примера. Вильярреал по-прежнему никакой, Фалькао и судьи спасли Райо

Ничья с "Барселоной" пошла "Мальорке" на пользу - на поле "Райо" она выглядела достойно.

"Молнии" лучше начали матч, и Альваро Гарсия почти моментально забил, воспользовавшись умным пасом Камельо.

Далее был штрафной от Унаи Лопеса в штангу, но затем "Киноварь" выровняла матч и перед перерывом сравняла счет. Помог штрафной, после которого Абдон и Мурики поочередно выиграли борьбу у защитников.

4 - Vedat Muriqi has scored in each of his four @LaLigaEN games against Rayo Vallecano (four goals overall), making them the only opponent he has scored in 100% of his games against them in the competition (at least 2 games).



Sharp. pic.twitter.com/p81MVEzoWp — OptaJose (@OptaJose) September 30, 2023

В середине второй половины Антонио Санчес вообще вывел "Мальорку" вперед после гениальной разрезной передачи Серхи Дардера.

Почему не выиграли? Все из-за арбитра Мелеро Лопеса, назначившего на 97-й минуте пенальти за абсолютно неумышленную игру рукой на углу штрафной. Фалькао с первой попытки Райковича не пробил, но затем ВАР предоставил ему вторую - и здесь ветеран уже был точен.

Спорный результат, но это лирика. В таблице у "Мальорки" 7 баллов, у "Райо" - 12.

8-й тур Примеры. Мадрид. "Эстадио де Вальекас"

"Райо Вальекано" - "Мальорка" - 2:2

Голы: Альваро Гарсия, 4, Фалькао, 90+12 (с пенальти) - Мурики, 44, Антонио Санчес, 59

"Райо Вальекано": Димитриевский - Балью, Аридане (де Фрутос, 71), Лежен, Эспино (Фалькао, 80) - Унаи Лопес (Трехо, 60), Сисс - Паласон, Кике Перес (Валентин, 60), Альваро Гарсия - Камельо (де Томас, 60)

"Мальорка": Райкович - Гонсалес, Вальент, Настасич, Хауме Коста (Лато, 12) - Антонио Санчес (Маскарель, 64), Саму Кошта, Дардер (Морланес, 85), Дани Родригес - Абдон (Ндиай, 64), Мурики

Предупреждения: Унаи Лопес, 43, де Томас, 90+3 - Дардер, 83, Хауме Коста, 90+1, Гонсалес, 90+4, Ндиай, 90+5, Маскарель, 90+9

Еще один провальный в плане качества футбола матч для "Вильярреала".

Уже на 23-й минуте Алекс Баэна заработал красную за удар локтем игрока без мяча, после чего "Желтая субмарина" ни разу не пробила в створ ворот.

"Хетафе" же наоборот понравился - он был в меру агрессивен, активен, часто обострял. Видно, что идеи Пепе Бордаласа прижились и работают.

Два самых удобных шанса забить имел Борха Майораль еще в первом тайме, но вратарь Йоргенсен блестяще отбил его удары. После перерыва были моменты также у Арамбарри (дважды) и Латасы, но уже не такие опасные - "Вильярреал" играл в шесть защитников, и пробить такой "автобус" было непросто.

Villarreal’s 21 year old goalkeeper Filip Jorgensen from their academy won MVP of the match against Getafe after making 9 saves and getting a clean sheet. ???????????? pic.twitter.com/yPZuF8DyI9 — LaLigaExtra (@LaLigaExtra) September 30, 2023

В таблице у "Хетафе" теперь 10 очков, у "Вильярреала" - 9.

8-й тур Примеры. Хетафе. "Колозеум Альфонсо Перес"

"Хетафе" - "Вильярреал" - 0:0

"Хетафе": Сория - Даконам, Митрович, Альварес, Рико (Аленья, 82) - Суарес (Анхильери, 82), Максимович, Арамбарри, Оскар (Гринвуд, 46) - Мата (Латаса, 46), Майораль (Лосано, 82)

"Вильярреал": Йоргенсен - Фойт (Терратс, 73), Альбиоль, Габбья, Педраса (Альберто Морено, 46) - Моралес (Фемения, 46), Парехо, Капу, Пино (Манди, 83) - Баэна, Серлот (Бреретон, 61)

Предупреждения: Оскар, 30, Гринвуд, 53 - Педраса, 5, Йоргенсен, 62, Пино, 67, Фемения, 74

Удаление: Баэна, 23