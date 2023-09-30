Примера. Жирона - Реал Мадрид 0:3. Поставили выскочку на место

"Жирона" шла без поражений в этом сезоне, но мадридский "Реал" наглядно показал каталонцам, что до идеала им далеко.

Глобально лишь на старте хозяева создавали Мадриду проблемы. Лучший момент - удар Цыганкова головой с двух метров. Как Виктор попал в штангу - загадка.

Ближе к середине первого тайма "Реал" заиграл активнее, чаще забирал мяч, и для "Жироны" это закончилось катастрофой за 4 минуты. Сперва Беллингем элегантным пасом "шведой" а-ля Модрич отдал на гол Хоселу, а затем Чуамени результативно откликнулся на подачу Крооса с углового.

Могло все быть еще катастрофичнее, но выход Беллингема на ворота нейтрализовал Гассанига.

4 - Joselu Mato has scored in each of his last four games started in @LaLigaEN, all them with @realmadriden this season. This is the first time with Galician striker scoring in four consecutive starters in a single campaign in the competition in his career. Streak. pic.twitter.com/FXzmbib6Fc — OptaJose (@OptaJose) September 30, 2023

Виноваты ли украинцы в том, что произошло? Нет. В обоих голах прямая вина Дэйли Блинда, который упускал "своих" игроков. Другое дело, что и в атаке от Цыганкова и Довбика проку было мало, поэтому Виктора заменили в перерыве, а Артема на 60-й минуте.

"Жирона" всеми силами пыталась вернуться в игру, и даже была к этому близка. Сперва Давид Лопес, а затем Янхель Эррера расстреливали ворота со второго этажа, но один пробил в Кепу, а другой - выше. "Реал" поняв это как сигнал и немедленно добил интригу. Гассанига отразил удар Хоселу, но не добивание Беллингема.

Кто-то скажет, что "Жирона" не заслужила 0:3, но, послушайте, реализация моментов, концентрация, качество обороны - это не вопрос везения/невезения, это основополагающие вещи. По сути, Мадрид сегодня преподал каталонцам урок футбола, если только не считать цирк имени Начо в концовке.

В таблице после победы у "Сливочных" 21 очко, у "Барсы" - 20, у "Жироны" - 19. Здесь разница между командами пока не так ощутима.

8-й тур Примеры. Жирона. "Монтиливи"

"Жирона" - "Реал Мадрид" - 0:3

Голы: Хоселу, 17, Чуамени, 21, Беллингем, 71

"Жирона": Гассанига - Коуто, Эрик Гарсия, Блинд, Гутьеррес - Давид Лопес (Порту, 60) - Цыганков (Валери, 46), Эррера (Солис, 87), Алейш Гарсия, Савио (Торре, 79) - Довбик (Стуани, 60)

"Реал Мадрид": Кепа - Карвахаль, Рюдигер, Начо, Камавинга - Вальверде (Браим Диас, 87), Чуамени, Кроос - Беллингем (Себальос, 74) - Винисиус (Родриго, 68), Хоселу (Васкес, 87)

Предупреждения: Эрик Гарсия, 64, Стуани, 90+4 - Кепа, 84, Рюдигер, 90+4

Удаление: Начо, 90+4