Примера. Жирона - Реал Мадрид 0:3. Поставили выскочку на место

"Жирона" шла без поражений в этом сезоне, но мадридский "Реал" наглядно показал каталонцам, что до идеала им далеко.

Глобально лишь на старте хозяева создавали Мадриду проблемы. Лучший момент - удар Цыганкова головой с двух метров. Как Виктор попал в штангу - загадка.

Ближе к середине первого тайма "Реал" заиграл активнее, чаще забирал мяч, и для "Жироны" это закончилось катастрофой за 4 минуты. Сперва Беллингем элегантным пасом "шведой" а-ля Модрич отдал на гол Хоселу, а затем Чуамени результативно откликнулся на подачу Крооса с углового.

Могло все быть еще катастрофичнее, но выход Беллингема на ворота нейтрализовал Гассанига.

4 - Joselu Mato has scored in each of his last four games started in @LaLigaEN, all them with @realmadriden this season. This is the first time with Galician striker scoring in four consecutive starters in a single campaign in the competition in his career. Streak. pic.twitter.com/FXzmbib6Fc