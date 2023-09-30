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Примера. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Баскское дерби в одни ворота

Испания
(1 голосов)

"Ла Реал" на голову сильнее

Примера. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Баскское дерби в одни ворота

Getty Images/Global Images Ukraine/ автор: Juan Manuel Serrano Arce

Роман Синчук Автор UA-Футбол
Новина українською

"Реал Сосьедад" комфортно переиграл "Атлетик" в главном баскском противостоянии на планете.

"Львы" выдержали на равных всего полчаса. На этом отрезке они даже забить могли - это Иньяки Уильямс запорол навес брата, не попав по мячу. Ну, а дальше класс взял свое.

Счет открыл игравший в маске Рубен Ле Норман - ему помогли навес со стандарта и крайне неудачный вынос от Йерая Альвареса.

Удвоил перевес в начале второго тайма Таке Кубо, которому ассистировал с левого фланга Браис Мендес. Этот гол очень напомнил тот, что японец провел в ворота "Жироны" в 1-м туре.

Ну, а точку в противостоянии поставил капитан "Ла Реала" Микель Оярсабаль - он обыграл вратаря после великолепного разрезного паса с центра поля от Мартина Субименди.

Разгромный счет не означает, что "Атлетик" развалился. Это серьезное дерби, и гости старались сохранять лицо до последнего; даже моменты какие-то были. Глобально "Львам" не хватило банальной прыти. В старте команды Эрнесто Вальверде вышло сразу четверо полевых игроков старше 32 лет и всего один из U-21. "Ла Реал" их просто перебегал.

В таблице после 8 туров у "Сосьедада" 15 очков, у "Атлетика" - 14. Обе команды сохраняют места в еврокубковой зоне.

8-й тур Примеры. Сан-Себастьян. "Аноэта"

"Реал Сосьедад" - "Атлетик" - 3:0

Голы: Ле Норман, 30, Кубо, 48, Оярсабаль, 66

"Реал Сосьедад": Ремиро - Траоре, Субельдия, Ле Норман (Пачеко, 62), Тирни (Муньос, 25) - Браис Мендес, Субименди, Мерино (Туррьентес, 81) - Кубо, Садик (Андре Силва, 61), Барренечеа (Оярсабаль, 62)

"Атлетик": Симон - де Маркос, Вивиан (Паредес, 75), Йерай, Берчиче - Эррера (Прадос, 72), Дани Гарсия - Уильямс, Муньяин (Рауль Гарсия, 72), Нико Уильямс (Беренгер, 64) - Гурусета (Вильялибре, 46)

Предупреждения: Мерино, 44, Субельдия, 77 - Эррера, 29, Вивиан, 44

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В статье: Атлетик (Бильбао) Реал Сосьедад (Сан-Себастьян)
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