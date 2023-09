Примера. Реал Сосьедад - Атлетик 3:0. Баскское дерби в одни ворота

"Реал Сосьедад" комфортно переиграл "Атлетик" в главном баскском противостоянии на планете.

"Львы" выдержали на равных всего полчаса. На этом отрезке они даже забить могли - это Иньяки Уильямс запорол навес брата, не попав по мячу. Ну, а дальше класс взял свое.

Счет открыл игравший в маске Рубен Ле Норман - ему помогли навес со стандарта и крайне неудачный вынос от Йерая Альвареса.

542 - @IkerMuniain10 (542) will become tonight at Reale Arena in second player with most appearances with @AthleticClub in all competitions, overpassing Txetxu Rojo (541). Only Ángel Iribar is above him now (614). Lion. ???? pic.twitter.com/JOYA1eoWWk