Испания
Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Сыграет ли Яремчук? Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры
Бетис - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "
фото - ФК Валенсія
Роман Яремчук наконец-то дебютировал за "Валенсию", но теперь важно закрепиться в основном составе команды. Возможно, этому поспособствует матч против "Бетиса".
- Все самые яркие моменты матча в режиме Live в Telegram UA-Football
Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, первого октября, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.
Примера
"Бетис" 22:00 "Валенсия"
Видеотрансляция – MEGOGO
Трансляція матчу Бетіс - ВаленсіяСмотреть трансляцию
По теме
Следите за нами:
Оцените этот материал:
Поделиться с друзьями:
Популярное сейчас
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Кривбасс – Рух: где и когда смотреть онлайн матч УПЛ
- "Что-то нашептали в ухо Ахметову": Сабо рассказал свою версию, почему Шахтер уволил Йовичевича
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО
Авторизуйтесь на сайте, для того чтобы голосовать.
Комментарии (0)
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
Лучшие букмекеры
№
Букмекер
Бонус
1На сайт
10 000 грн
freebet
2На сайт
2 500 грн