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Сыграет ли Яремчук? Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Испания
(1 голосов)

Бетис - Валенсия: Смотреть Онлайн ⋇ Видеотрансляция матча ⋇ 01.10.2023 ⋇ Футбол онлайн на UA-Футбол "

Сыграет ли Яремчук? Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

фото - ФК Валенсія

UA-Футбол
Новина українською

Роман Яремчук наконец-то дебютировал за "Валенсию", но теперь важно закрепиться в основном составе команды. Возможно, этому поспособствует матч против "Бетиса".

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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, первого октября, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Примера

"Бетис" 22:00 "Валенсия"

Видеотрансляция – MEGOGO

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Трансляція матчу Бетіс - Валенсія
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