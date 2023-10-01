Сыграет ли Яремчук? Бетис - Валенсия. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча Примеры

Роман Яремчук наконец-то дебютировал за "Валенсию", но теперь важно закрепиться в основном составе команды. Возможно, этому поспособствует матч против "Бетиса".

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Матч Ла Лиги состоится в воскресенье, первого октября, в 22:00. Смотреть можно MEGOGO – MEGOGO Футбол 4.

Примера

Видеотрансляция – MEGOGO