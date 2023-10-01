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Анчелотти: Еще рано говорить о лидерстве в Ла Лиге, но мы хорошо отреагировали на поражение от Атлетико

Испания
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Реал победил Жирону 3:0

Анчелотти: Еще рано говорить о лидерстве в Ла Лиге, но мы хорошо отреагировали на поражение от Атлетико

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

UA-Футбол
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Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о победе над "Жироной". Мадридский клуб выиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.

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"Команда сыграла хорошо. Сильный и уверенный матч. Мы знали, что сможем создавать сопернику неприятности.

"Жирона" играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность - самое важное в этих матчах.

На противоположной половине поля мы хорошо владели мячом. Мы фокусировались на обороне. "Жирона" - команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо сомкнули линии, и оборона сыграла очень хорошо благодаря помощи полузащитников.

Еще рано говорить о 1-м месте, но после поражения в дерби (1:3 от "Атлетико") мы отреагировали хорошо, с энтузиазмом. Мы счастливы", - сказал Анчелотти.

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В статье: Карло Анчелотти Реал (Мадрид)
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Источник:
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