Анчелотти: Еще рано говорить о лидерстве в Ла Лиге, но мы хорошо отреагировали на поражение от Атлетико

Главный тренер "Реала" Карло Анчелотти высказался о победе над "Жироной". Мадридский клуб выиграл матч 8-го тура Ла Лиги со счетом 3:0.

"Команда сыграла хорошо. Сильный и уверенный матч. Мы знали, что сможем создавать сопернику неприятности.

"Жирона" играет в хороший футбол. Мы создавали ей неприятности, когда могли, и контролировали игру в оборонительной фазе. Надежность - самое важное в этих матчах.

На противоположной половине поля мы хорошо владели мячом. Мы фокусировались на обороне. "Жирона" - команда, которая очень хорошо атакует. Мы хорошо сомкнули линии, и оборона сыграла очень хорошо благодаря помощи полузащитников.

Еще рано говорить о 1-м месте, но после поражения в дерби (1:3 от "Атлетико") мы отреагировали хорошо, с энтузиазмом. Мы счастливы", - сказал Анчелотти.