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Проблема в защите. У Реала на ближайшие матчи доступен лишь один центрбек

Испания
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Начо будет дисквалифицирован минимум на три поединка

Проблема в защите. У Реала на ближайшие матчи доступен лишь один центрбек

Фото: Getty Images/Global Images Ukraine

Новина українською

У мадридского "Реала" сейчас возникла проблема с игроками в центре защиты. Из доступных номинальных центрбеков на следующий поединок есть только Антонио Рюдигер. Алаба и Милитао пока травмированы.

В последнем матче против "Жироны" выбыл Начо, который после грубой игры против Порту получил красную карту. Испанец может получить отстранение на три или четыре матча, в зависимости от решения судей, которое примут в среду.

Mundodeportivo сообщает, что продолжительность дисквалификации Начо будет определяться двумя факторами. Если его действия будут признаны жестокой игрой, его дисквалифицируют минимум на четыре матча. Если это будет просто рискованная игра, то максимум на три.

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В статье: Реал (Мадрид) Начо Фернандес
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Источник:
mundodeportivo.com

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