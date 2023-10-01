Испания - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Проблема в защите. У Реала на ближайшие матчи доступен лишь один центрбек
Начо будет дисквалифицирован минимум на три поединка
Фото: Getty Images/Global Images Ukraine
У мадридского "Реала" сейчас возникла проблема с игроками в центре защиты. Из доступных номинальных центрбеков на следующий поединок есть только Антонио Рюдигер. Алаба и Милитао пока травмированы.
В последнем матче против "Жироны" выбыл Начо, который после грубой игры против Порту получил красную карту. Испанец может получить отстранение на три или четыре матча, в зависимости от решения судей, которое примут в среду.
Mundodeportivo сообщает, что продолжительность дисквалификации Начо будет определяться двумя факторами. Если его действия будут признаны жестокой игрой, его дисквалифицируют минимум на четыре матча. Если это будет просто рискованная игра, то максимум на три.
Популярное сейчас
- Карпаты отрываются от конкурентов, Левый Берег снова в топ-3. Результаты и таблица Первой лиги
- Россия готовится к многолетним боевым действиям в Украине - британская разведка
- Кривбасс – Рух. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию матча чемпионата Украины
- Довбик забил свой третий гол за Жирону - сравнял счет в матче с Вильярреалом
- Красотка дня. Роскошная невеста одного из лидеров сенсационного Руха. ФОТО
- Дочь Игоря Суркиса опубликовала трогательное романтическое фото с защитником Динамо. ФОТО