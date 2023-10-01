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Яремчук был сменен в перерыве матча с Бетисом

Испания
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Яремчук был сменен в перерыве матча с Бетисом

Фото: пресслужби ФК "Валенсія"

Новина українською

Яремчук был заменен в перерыве матча с "Бетисом". Украинскому нападающему не удалось выполнить ни одного удара за тайм. 27-летний форвард совершил 20 касаний мяча, выполнил 13 точных передач, одна из них была острой, и проиграл две дуэли в воздухе.

Портал sofascore наградил игрока оценкой 6.6, что является средним баллом в команде.

"Валенсия" проигрывает "Бетису" 0:2, пропустив по голу в каждом из таймов.

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В статье: Роман Яремчук Валенсия Бетис (Севилья)
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Источник:
sofascore.com

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