Примера. Яремчук и Валенсия провалились, чудо в Альмерии, класс Осасуны

Первый выход в старте Романа Яремчука пришелся на абсолютно катастрофичный матч для "Валенсии".

За 90 минут "Летучие мыши" дважды пробили в сторону ворота "Бетиса", и оба раза крайне неточно. Их суммарный xG - 0,07.

Яремчука по такой игре заменили в перерыве, но послушайте, он форвард-башня, ему нужны передачи, но "Валенсия" играла с резервистами на флангах полузащиты и центрбеками на краях обороны. Ноль опасных подач в сторону Романа - и как ему играть?

Ну, а "Бетис" - это "Бетис". У команды Мануэля Пеллегрини давно нет лоска, но есть выучка, организация, а также опасные стандарты, с которых сегодня и залетали голы. Ассане Диао помогла неразбериха после штрафного, а Марку Роке - угловой в исполнении Иско.

1 - At 18 years and 24 days, @RealBetis_en ????⚪️ player Assane Diao has become in the youngest player to score in each of his first two @LaLiga starts in the 21st century, surpassing Markel Susaeta's record (19y 275d) in 2007. Bang. pic.twitter.com/zLXq6lB0Nv