Примера. Яремчук и Валенсия провалились, чудо в Альмерии, класс Осасуны

Первый выход в старте Романа Яремчука пришелся на абсолютно катастрофичный матч для "Валенсии".

За 90 минут "Летучие мыши" дважды пробили в сторону ворота "Бетиса", и оба раза крайне неточно. Их суммарный xG - 0,07.

Яремчука по такой игре заменили в перерыве, но послушайте, он форвард-башня, ему нужны передачи, но "Валенсия" играла с резервистами на флангах полузащиты и центрбеками на краях обороны. Ноль опасных подач в сторону Романа - и как ему играть?

Ну, а "Бетис" - это "Бетис". У команды Мануэля Пеллегрини давно нет лоска, но есть выучка, организация, а также опасные стандарты, с которых сегодня и залетали голы. Ассане Диао помогла неразбериха после штрафного, а Марку Роке - угловой в исполнении Иско.

1 - At 18 years and 24 days, @RealBetis_en ????⚪️ player Assane Diao has become in the youngest player to score in each of his first two @LaLiga starts in the 21st century, surpassing Markel Susaeta's record (19y 275d) in 2007. Bang. pic.twitter.com/zLXq6lB0Nv — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2023

Третий мяч в контратаке от Абде - вишенка на торте. В таблице после нее "Бетис" с 12 очками подтянулся к лидерам; у "Валенсии" - 10 баллов.

8-й тур Примеры. Севилья. "Бенито Вильямарин"

"Бетис" - "Валенсия" - 3:0

Голы: Диао, 41, Рока, 52, Абде, 85

"Бетис": Браво - Бельерин, Песселья, Бартра (Рияд, 46), Миранда - Гвидо Родригес (Альтимира, 88), Рока - Родри, Иско (Карвалью, 62), Диао (Абде, 72) - Айосе Перес (Борха Иглесиас, 72)

"Валенсия": Мамардашвили - Паулиста, Москера, Диахаби, Озкачар - Пепелу (Уго Гонсалес, 86), Герра - Фран Перес (Домингес, 77), Алмейда (Гильямон, 68), Госальбес (Диего Лопес, 46) - Яремчук (Дуро, 46)

Предупреждения: Айосе Перес, 11, Песселья, 90 - Озкачар, 40, Паулиста, 43

Этот был не матч, а реклама атакующего футбола. Ну, и эмоциональные горки для фанатов.

Форвард "Альмерии" Луис Суарес в конце первого тайма забил 3 гола за 5 минут, но хвалить надо не только его хладнокровие, но и Ларги Рамазани, выполнившего три прекрасных ассиста.

3 - Largie Ramazani is the first Almeria player to provide 3+ assists in a same LaLiga game ever. New. pic.twitter.com/NPZhuISTkQ — OptaJose (@OptaJose) October 1, 2023

И что "Гранада"? В почти безнадежной ситуации она побежала отыгрываться. Сперва один пенальти - вратарь отбил. Затем другой - и здесь Сарагоса уже был точен.

Дальше контратака, забег Рикарда Санчеса по флангу, и когда отдавать уже было некому, правый защитник выполнил хитрый и невероятно точный удар - 2:3!

Еще 16 минут - и уже Мирто Узуни выскочил на ворота после скидки в центре поля и пробил без шансов для Масимиану. 3:3! Причем примерно в то же время героя первого тайма Луиса Суареса с поля унесли на носилках - травма.

Даже в добавленное время команды не могли успокоиться и по разу обстукали каркас ворот друг друга. Такой футбол мы любим! Жаль, в таблице он дивидендов командам не принес. "Альмерия" осталась 20-й с 3 очками, "Гранада" - 19-й с 5.

8-й тур Примеры. Альмерия. "Хуэгос Медитерранеос"

"Альмерия" - "Гранада" - 3:3

Голы: Суарес, 41, 44, 45+1 - Сарагоса, 66 (с пенальти), Рикард Санчес, 70, Узуни, 86

"Альмерия": Масимиану - Пучмаль (Посо, 84), Каики, Чуми, Акиеме - Мелеро, Эдгар Гонсалес (Баба, 34), Лопи - Баптистао (Аррибас, 49), Суарес (Коне, 83), Рамазани (Эмбарба, 49)

"Гранада": Андре Феррейра - Рикард Санчес, Мигель (Рубио, 46), Торренте, Нева - Кальехон (Альваро Фернандес, 46), Серхио Руис (Вильяр, 46), Гумбау, Сарагоса - Пуэртас (Узуни, 73), Бойе (Вайсман, 89)

Предупреждения: Пучмаль, 65, Акиеме, 82 - Вильяр, 88

Чтобы добывать победы, надо реализовывать моменты - отчетный матч именно про это.

"Алавес" создал не меньше, чем "Осасуна", но Риоха с близкого расстояния головой не пробил Эрреру, а Янис Хаджи даже прострел с линии вратарской замкнуть не сумел, не говоря уже о менее удобных попытках.

В это же время "Осасуна" открыла счет дальним ударом метров с 26-ти - это летний новичок Хосе Арнаис гениально приложился с правой.

Дальше игру "Алавесу" поломал Антонио Бланко своим удалением за фол последней надежды - и стало совсем скучно.

В концовке "Осасуна" могла и 4-5 голов забить, но пощадила соседей и отличилась лишь раз - забил хорватский гигант Анте Будимир, которому уже никто особо и не мешал.

В таблице после победы у Памплоны 10 очков, у "Алавеса" - 7.

8-й тур Примеры. Витория-Гастейс. "Мендисорроса"

"Алавес" - "Осасуна" - 0:2

Голы: Арнаис, 36, Будимир, 90

"Алавес": Сивера - Теналья (Горосабель, 55), Марин, Седлар, Дуарте - Гевара (Каррикабуру, 83), Бланко - Сола, Хаджи (Бенавидес, 55), Риоха (Алькаин, 83) - Кике (Саму, 55)

"Осасуна": Эррера (Айтор Фернандес, 80) - Пенья, Катена, Давид Гарсия, Крус - Монкайола, Муньос (Торро, 63), Орос - Рубен Гарсия, Рауль Гарсия (Будимир, 68), Арнаис (Мохика, 63, Аресо, 68)

Предупреждения: Гевара, 64, Саму, 65 - Пенья, 43, Крус, 55, Эррера, 71

Удаление: Бланко, 49