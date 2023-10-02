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Источник: Барселона установила отступные в 1 миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала

Испания
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Барселона близка к продлению соглашения с Ямалом

Источник: Барселона установила отступные в 1 миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала

Getty Images / Global Images Ukraine

UA-Футбол
Новина українською

"Барселона" объявит о подписании контракта с Ямалем 2 октября. Отступные по контракту футболиста составят 1 млрд евро, - сообщает журналист Фабрицио Романо

Ямал провел первый матч за "Барселону" в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры.

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В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в восьми матчах сине-гранатовых, в которых отметился двумя результативными передачами. После восьми туров "Барселона" набрала 20 очков и на текущий момент находится на второй строчке турнирной таблицы.

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В статье: Барселона Ламин Ямал
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Источник:
FabrizioRomano

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