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Источник: Барселона установила отступные в 1 миллиард евро в новом контракте 16-летнего Ямала
Барселона близка к продлению соглашения с Ямалом
Getty Images / Global Images Ukraine
"Барселона" объявит о подписании контракта с Ямалем 2 октября. Отступные по контракту футболиста составят 1 млрд евро, - сообщает журналист Фабрицио Романо
Ямал провел первый матч за "Барселону" в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры.
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В нынешнем сезоне чемпионата Испании Ямал принял участие в восьми матчах сине-гранатовых, в которых отметился двумя результативными передачами. После восьми туров "Барселона" набрала 20 очков и на текущий момент находится на второй строчке турнирной таблицы.
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