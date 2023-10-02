Джуд Беллингем: Действительно наслаждаюсь футболом, играя в Реале

Полузащитник "Реала" Джуд Беллингем поделился впечатлениями от выступлений за мадридский клуб.

"Мне хорошо в этой команде. Действительно наслаждаюсь футболом, играя в "Реале". Каждый раз, когда надеваю эту футболку, просто стараюсь сделать все возможное на поле", - приводит слова футболиста популярный журналист Фабрицио Романо.

В нынешнем сезоне 20-летний полузащитник сыграл восемь матчей, забил семь мячей и отдал две голевые передачи. Беллингем перешел в "Реал" из "Боруссии" (Дортмунд) в июле 2023 года. Сумма трансфера составила € 103 млн. Контракт игрока с клубом рассчитан до лета 2029 года.