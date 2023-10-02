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Официально. Барселона продлила контракт с 16-летним Ямалем
Отступные – 1 миллиард евро
Фото: fcbarcelona.com
"Барселона" объявила о продлении контракта с молодым полузащитником Ламином Ямалем. 16-летний испанец подписал контракт до лета 2026-го.
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Отступные в соглашении составляют 1 миллиард евро.
Напомним, что Ямал провел первый матч за "Барселону" в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры. Он также стал самым молодым футболистом выходившим на поле в составе сборной Испании.
В этом сезоне Ямал сыграл в 9 матчах за "Барселону" и отдал 2 результативных передачи.
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