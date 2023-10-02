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Официально. Барселона продлила контракт с 16-летним Ямалем

Испания
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Отступные – 1 миллиард евро

Официально. Барселона продлила контракт с 16-летним Ямалем

Фото: fcbarcelona.com

Новина українською

"Барселона" объявила о продлении контракта с молодым полузащитником Ламином Ямалем. 16-летний испанец подписал контракт до лета 2026-го.

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Отступные в соглашении составляют 1 миллиард евро.

Напомним, что Ямал провел первый матч за "Барселону" в возрасте 15 лет и 290 дней, став самым молодым дебютантом клуба в истории испанской Примеры. Он также стал самым молодым футболистом выходившим на поле в составе сборной Испании.

В этом сезоне Ямал сыграл в 9 матчах за "Барселону" и отдал 2 результативных передачи.

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В статье: Барселона Ламин Ямал
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Источник:
fcbarcelona.com

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